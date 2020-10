La mastitis es una inflamación del tejido mamario que puede causar una infección, además de generar dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento en los pechos.

Principalmente afecta a las mujeres que están amamantando, aunque puede afectar a otras que no y a hombres.

Los principales síntomas son:

Engrosamiento del tejido mamario o un bulto en la mama

Dolor o sensación de ardor en forma continua o durante la lactancia

Enrojecimiento de la piel, en forma de cuña comúnmente

Hinchazón de las mamas

Sensibilidad o sensación de calor en los senos

Sentir malestar general

Fiebre

Las principales causas, de acuerdo a Mayo Clinic, radican en:

1 Obstrucción del conducto mamario: Si la mama no se vacía completamente cuando se amamanta, la obstrucción hace que la leche regrese, lo que genera una infección mamaria. Aunque, algunas mujeres que no amamantan, independientemente de si han tenido hijos o no, pueden tener un desorden en la hormona prolactina y aumentar sus niveles al grado de una mujer que amamanta, y como no sacan el líquido se puede producir la mastitis; que la pueden evitar si reciben tratamiento médico.

2Bacterias que ingresan en la mama: Cuando se amamanta, las bacterias de la superficie de la piel y de la boca del bebé pueden ingresar en los conductos mamarios a través de una grieta en la piel del pezón o una abertura en el conducto mamario. La leche estancada produce entonces un cultivo de bacterias.

Complicaciones

Si no se trata a tiempo, se puede formar una acumulación de pus (absceso) en la mama, y esto requiere un drenaje quirúrgico.

Por tal motivo es necesario asistir con el médico en cuanto se noten los síntomas.

Prevención

Algunos consejos para prevenir la mastitis, son:

Drenar por completo la leche de los senos mientras se amamanta

Permitir que el bebé vacíe por completo uno de los senos antes de cambiar al otro seno durante el amamantamiento

Cambia la posición que se utiliza para amamantar entre una alimentación y otra

Asegurarse que tu bebé se prenda de forma correcta durante el amamantamiento

POB/KPM