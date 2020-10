OPINIÓN: Las mujeres de la NFL

En la NFL existe la regla Rooney, llamada así en honor de Dan Rooney, quien fuera dueño de los Steelers y quien dirigió el comité de diversidad de la liga.

Con esta regla, los equipos de la NFL tienen la obligación de considerar a un representante de las minorías –comunidad negra, latina, LGBT e incluso mujeres– como candidatos a ocupar puestos de entrenador en jefe y puestos directivos en materia de operación deportiva.

En otra columna, abordé el tema racial en la NFL y cómo la liga ha aprovechado el movimiento Black Lives Matters para ‘excusar’ algunas conductas tanto de dueños como de directivos en contra de los jugadores negros.

Con la regla Rooney pasa algo similar. Este año varios equipos cambiaron de head coach: Cowboys, Browns, Washington, Panthers; de estas vacantes, solo Washington eligió a Ron Rivera, un representante de la comunidad latina.

Hay quienes consideran que esta regla queda solo en el protocolo y papeleo, pues no existe algo que realmente obligue a los equipos a ser más inclusivos.

Esto también se ve reflejado en el papel que las mujeres tienen dentro de la organización. Por ejemplo, del cuerpo de arbitraje de la NFL, que se compone de 119 miembros, solo hay una mujer: Sarah Thomas.

En 2015 se convirtió en la primera mujer en ser oficial de tiempo completo en la NFL; ocho años antes fue la primera en arbitrar un partido de futbol americano universitario.

Del lado de las franquicias, solo 10 de 32 franquicias tienen a mujeres como copropietarias y propietarias:

Virginia Halas MacCaskey, quien a sus 97 años es la propietaria de Chicago Bears;

Gayle Benson, la primera mujer en ser propietaria de dos equipos deportivos: New Orleans Saints en la NFL y New Orleans Pelicans en la NBA.

Carol Davis, copropietaria de Las Vegas Raiders.

Jody Allen, propietaria de Seattle Seahawks.

Denise DeBartolo York, quien es propietaria y copresidente de San Francisco 49ers.

Kim Pegula, co propietaria de Buffalo Bills.

Sheila Ford Hamp, dueña y presidente de los Detroit Lions. Sucedió a su madre Martha Firestone Ford en junio de 2020.

Dee Haslam, copropietaria de los Cleveland Browns, junto con su esposo, Jimmy Haslam.

Amy Adams, quien posee un tercio de la franquicia de Titans.

Janice McNair, cofundadora y actual propietaria de Houston Texans.

Del lado deportivo, Jennifer Welter fue entrenadora de linebackers medios para Arizona Cardinals de la NFL durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada 2015, siendo así la primera entrenadora mujer en la NFL.

Actualmente en toda la liga, solo hay tres mujeres trabajando como asistentes:

Katie Sowers, actual asistente del coordinador ofensivo de 49ers y la primera en llegar a un Super Bowl. Ella ya había colaborado antes con Kyle Shanahan, cuando este último era el entrenador con Falcons; aunque, solo estuvo como interna.

Sowers, de 34 años de edad, también es símbolo de la comunidad LGBTI.

Maral Javadifar, quien se desempeña como entrenadora asistente de fuerza y acondicionamiento en Tampa Bay. Javadifar es fisioterapeuta y se ha especializado en rehabilitación y entrenamiento.

Lori Locust, entrenadora asistente de línea defensiva también en Tampa Bay. Se unió a los Buccaneers después de trabajar como entrenador asistente de línea defensiva para Birmingham Iron de la Alliance of American Football durante la temporada inaugural de la liga.

Aunque el porcentaje de mujeres que colaboran con la NFL es bajo, la cifra de quienes la consumen ha marcado un récord. De acuerdo con la liga, al concluir la temporada 2019, se confirmó que el número de mujeres que ven los partidos llegó a 88 millones.

Lo anterior significa que las mujeres representan al 47% total de fanáticos en el mundo.

Per NFL, there are now 88 million female fans. That's 47% of the NFL fanbase.

