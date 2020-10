Puebla recibirá en el Estadio Cuauhtémoc al Mazatlán en la jornada 10 del torneo Guard1anes 2020 el sábado 10 de octubre en punto de las 12:00 horas.

El partido será transmitido en TVC Deportes, de acuerdo con la página oficial de la Liga MX Femenil.

Mazatlán es un equipo recién integrado a la liga, por lo que será la primera vez que estas escuadras se vean las caras.

Las locales vienen de perder 3-0 ante Atlas. Actualmente se encuentran en la posición 14 con 8 puntos: 9 jornadas disputadas, 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas; acumulando 7 goles a favor y 13 en contra.

En conferencia de prensa, Brissa Rangel, portera del equipo, declaró que buscarán sumar puntos, al tiempo de seguir sin recibir gol en casa, pues no pierden la esperanza de clasificar a liguilla.

Mostrarnos ya con un progreso de lo que hemos venido haciendo y con la convicción de cristalizarlo ya con goles y con una victoria. [...] Los resultados a favor no se han dado, no obstante, todavía tenemos posibilidades de clasificar a la liguilla y que tenemos que seguir trabajando, pulir los detalles que no hemos hecho bien”