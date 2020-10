La Liga MX Femenil tiene casi cuatro años de haberse fundado y ha venido creciendo durante este tiempo, tanto en nivel como en alcance, inclusive supera en rating a la Liga de Expansión, sin embargo, aún no ha alcanzado la importancia y difusión que le dan a ninguna de las categorías varoniles.

Dentro del futbol varonil mexicano podemos encontrar categorías inferiores como las fuerzas básicas, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20, que tienen como objetivo formar jugadores desde su infancia para lograr que crezcan tanto con buenas habilidades y nivel de juego, así como con un conocimiento de juego profesional.

Por su parte, en el futbol femenil no se encuentra ninguna formación oficial previa para las niñas o jóvenes dentro del fútbol mexicano profesional.

Sin embargo, hay equipos como lo son Chivas, que cuenta con sus fuerzas básicas no oficiales de categoría femenil, las cuales han buscado participar en torneos no profesionales o amateurs, pero que de esa formación, han logrado llevar jugadoras a la primera división y no solo en su equipo, sino en varios de la liga como:

Puebla : Jimena Churape y Lía Morán.

: Jimena Churape y Lía Morán. Atlas : Alexa Curiel.

: Alexa Curiel. Santos : Esmeralda Zamarrón.

: Esmeralda Zamarrón. Atlético de San Luis: Paola Muñoz, Paola Galaviz, Ramona Paredes.

Atlas, que es un equipo que también cuenta con sus fuerzas básicas, ha apostado por ellas para reforzar su escuadra en estos años, como a: Deyanira Villalobos, Kimberly Cuevas y Alejandra Lomelí en esta última temporada.

También Pachuca, que ya se plantean crear el proyecto de Fuerzas Básicas en su categoría femenil, para que no tengan que salir a buscar a ligas amateurs. Y para seguir encontrando jugadoras de nivel, los equipos de la liga suelen hacer visorías en diferentes temporadas del año.

¿Qué está haciendo el Club Puebla?

Por su parte el Puebla realiza visorías y las hace por invitación, donde traen a las jugadoras para mantenerlas en observación durante cuatro días, las evalúan y pasan o no a las siguientes etapas.

" Hemos tenido visorías en donde no solamente estamos viendo jugadoras para estos torneos sino posibles jugadoras para fuerzas básicas en un futuro" , aseguró Marisa González, Directora Deportiva del Puebla.

Marisa González comentó busca consolidar el proyecto en el que están trabajando actualmente, que busca asentar a las jugadoras en la liga y conseguir los objetivos del torneo.

"Creo que es el siguiente paso al proyecto, estamos trabajando en ello, pero al final primero es establecer el proyecto que tenemos para de ahí dar el salto" , comentó en rueda de prensa.

__

POB/KPM