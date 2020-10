A partir del próximo 1 de diciembre de 2020, la atención médica y los medicamentos de alta especialidad serán gratis en todo México para las personas sin seguridad social, según lo anunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El funcionario informó que en los institutos y hospitales de alta especialidad del país se va a tener el servicio gratuito, y así las personas no tendrán que esperar a encontrar una cita ni pagar

“ Se dijo que alguien, que ya no forma parte de la secretaría y no por esa razón sino por otras, señaló que era muy caro la gratuidad en todos los niveles y se le respondió sí es muy caro. Lo respondió directamente el presidente. Pero en salud no hay nada caro. En salud no hay presupuesto, hay inversión y si sale caro se le va a proveer a los pacientes en forma regular” , expresó.

Además, refirió que ya está en la operación del Insabi, poniendo en consideración de las instancias de Hacienda, las enfermedades que se van incluir en esta implementación como las derivadas de cáncer y otras.

Estas medidas se realizan a fin de disminuir las inequidades en materia sanitaria, mediante el acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social, según lo expuso el funcionario.

Donde comenzará a implementarse las medidas, será en los institutos nacionales de Cancerología, Cardiología, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Enfermedades Respiratorias, de Medicina Genómica, de Neurología y Neurocirugía, de Pediatría, de Perinatología, de Salud Pública, de Rehabilitación, de Geriatría y el Hospital Infantil de México.

La Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad también contempla los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, los Hospitales Federales de Referencia y otros hospitales vinculados con universidades, según la Secretaría de Salud.

