Hoy, martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses votarán en una elección que ha sido sacudida por el coronavirus y una polarización en posiciones políticas, donde se predicen retrasos, incertidumbre y desinformación en los resultados para las horas o días próximos, y la posible participación electoral más alta en más de un siglo en Estados Unidos.

El 70% de los votos totales de 2016 ya se ha emitido de forma anticipada en 2020, reporta U.S. Elections Project, del profesor Michael McDonald de la Universidad de Florida: un total de más de 97 millones de votos.

Pero contar el voto anticipado no brindará la misma rapidez en las proyecciones de resultados que en elecciones pasadas.

Esto es lo que debes saber sobre la jornada electoral.

¿Habrá resultados la noche de la elección? Muy probablemente no

The New York Times proyecta que solo nueve estados tendrían al menos el 98% de resultados no oficiales reportados a mediodía del día después de la elección.

Cada estado contará las boletas de forma distinta.

En 2020, por la crisis del coronavirus, millones de estadounidenses recurrieron a votar de forma anticipada. Existen la modalidad absentee ballots (voto por ausencia) o mail-in voting (voto por correo), que son votos por adelantado.

También existe el voto en persona adelantado.

Meena Bose, de la Universidad de Hofstra, explica que el conteo para los votos en persona adelantado se puede tabular de forma más rápida que los votos por ausencia o por correo.

De hecho, 40 estados permiten algún tipo de procesamiento de votos por correo antes del día de la elección, mientras que seis de ellos, incluyendo Pensilvania y Wisconsin –estados que le dieron el triunfo a Donald Trump en 2016, permiten procesamiento solo el día de la elección.

Sin embargo, solo 17 estados permiten que el conteo de estos votos se realice antes de la elección, incluyendo Florida y Arizona, dos estados clave en la elección; 16 de estos permiten que se pueda contar antes de que cierren los centros de votación y 17 estados, más Washington D.C., requieren que el conteo se haga después de que los centros cierren el día de la elección, comenta Bose, con información de NPR y NCSL.

Esto trae consigo retrasos. Por ello, muy probablemente no haya resultados la noche del día de la elección, como en años pasados.

Los estados clave y sus posibles retrasos

Bose, Decana Ejecutiva de Políticas Públicas y Programas de Servicio Público de la Universidad de Hofstra dijo a Verificado-Conexión Migrante en una sesión informativa de los Foreign Press Centers del Departamento de Estado que hay tres estados de batalla que podrían tardar menos.

Entre estos se encuentran Florida, Arizona y Carolina del Norte, pues han tenido más tiempo para contar votos anticipados. NPR reporta que los estadounidenses podrían saber quién ganó en Florida antes de irse a la cama.

No obstante, en Carolina del Norte pueden arribar boletas estampadas hasta el 12 de noviembre –9 días después de la elección.

En Pensilvania el límite para estas boletas es el 6 de noviembre y en ese estado las boletas anticipadas únicamente se pueden procesar el día de la elección, pero tienen que estar estampadas máximo con fecha del 3 de noviembre, de acuerdo con NCSL.

Ohio, por otra parte, puede comenzar a procesar las boletas anticipadas antes de que se comiencen a contar las boletas; el estado tiene hasta 10 días después para recibir boletas por correo, con la estampa con fecha límite del 3 de noviembre.

Michigan, otro estado que le dio el triunfo a Donald Trump en 2016 con márgenes cerrados, permite que en ciudades con más de 25,000 habitantes se puedan procesar las boletas antes del día de la elección. Ahí no se permite la recepción de boletas después del cierre de las estaciones.

El Times reporta que oficiales del estado han dicho que los resultados finales no oficiales podrían tardar hasta el 6 de noviembre.

“Entonces esto, nuevamente, podría afectar los números finales”, dijo Bose.

Las horas importantes

En Estados Unidos, la mayor parte del proceso de votar se maneja por estados, explica Meena Bose, de la Universidad de Hofstra.

Las aperturas y los cierres de los centros de votación varían dependiendo de la ubicación.

Los resultados usualmente se reportan cuando los centros cierran y las organizaciones de noticias crean proyecciones del candidato que vaya ganando en los estados.

En Florida, el estado péndulo más grande del país y que usualmente otorga resultados decisivos en la elección, la mayoría de las estaciones cierran a las 19:00 horas de la zona este; en Pensilvania, a las 20:00 y en Nueva York, a las 21:00.

Es importante destacar que Florida, el estado péndulo más grande del país, tiene dos zonas horarias, advirtió la profesora Meena Bose. La “Panhandle”, zona noroeste, tiene el horario central, mientras que el resto de Florida –donde se encuentra la mayor parte de la población– está situada en la zona horaria del este.

Legitimidad y autoproclamaciones

Existe la posibilidad de que algún candidato asegure tener un triunfo antes de que las boletas se cuenten en su totalidad en estados clave.

Por ello, Bose argumenta que este caso entra una cuestión de legitimidad. Los candidatos pueden autoproclamarse ganadores, sin embargo, no necesariamente quiere decir que esto sea verdadero:

“Si el presidente declara la victoria precipitadamente, si hay preguntas sobre el conteo global en un estado como Florida o en Pensilvania, y el presidente declara –como en las elecciones midterm, cuando hubo una contienda por gobernador y una contienda por el Senado en Florida–, anticipadamente que esto es un hecho, no creo que los demócratas vayan a dejar pasar eso sin retarlo” .

Este contenido fue publicado originalmente por Conexión Migrante y Poblanerías lo reproduce con autorización de sus autores.

