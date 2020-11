No todos los estados tienen el mismo peso para contribuir a que Donald Trump se reelija o Joe Biden gane la presidencia. Debes tener esto en mente cuando los resultados presidenciales comiencen a difundirse después de la elección del 3 de noviembre.

Cuando esto suceda, la prensa estará proyectando a los partidos que ganen en las entidades. Sin embargo, algunas de estas entidades pueden revertir las expectativas en una elección, tal como ocurrió en 2016 con Trump.

Por un lado, hay estados que cuentan con una posición política establecida. En ellos suelen ganar los mismos partidos consecutivamente. Por ejemplo: en California y Nueva York son demócratas; en Wyoming y Arkansas, republicanos.

Pero hay estados donde las y los votantes cambian de preferencia o donde hay competencias muy reñidas que hacen la diferencia en una elección.

A estos lugares se les llama estados péndulo, swing states o battleground. Por ello, deberás prestar mucha atención a estos estados cuando en las redes sociales o en el televisor comiencen a anunciar los ganadores.

En las elecciones de 2012, Barack Obama ganó en estos seis estados clave que contribuyeron a su reelección. Sin embargo, en estos mismos seis estados Donald Trump logró hacer un “flip” (vuelta) en 2016 y los ganó todos. Esto le sumó votos electorales y lo llevó a la Casa Blanca.

Estados péndulo

🇺🇸 Florida: 29 votos electorales

Este es el estado péndulo u oscilante más grande. De hecho, este 2020, Florida se califica como un tossup. Es decir: las dos posibilidades de un triunfo de los demócratas o republicanos pueden ocurrir, según reporta 270 To Win.

¿Qué pasó en 2016? Donald Trump le ganó a Hillary Clinton por 1.2 puntos porcentuales, reportó Associated Press.

🇺🇸Pensilvania: 20 votos electorales

En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 0.72 puntos porcentuales.

🇺🇸 Ohio: 18 votos electorales

En 2020, este estado se califica como tossup. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 8.15 puntos porcentuales.

🇺🇸 Michigan: 16 votos electorales

En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 0.22 puntos porcentuales.

🇺🇸 Wisconsin: 10 votos electorales

En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 0.77 puntos porcentuales.

🇺🇸 Iowa: 6 votos electorales

En 2020, este estado se califica como tossup. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 9.51 puntos porcentuales.

No olvides que el número que importa para que Trump o Biden ganen es 270 votos electorales.



Click the map to create your own at 270toWin.com

Lugares de batalla

Por otro lado, también debes observar los estados battleground states (de batalla) donde hay competencias reñidas. Estos estados son:

Texas: 38 votos electorales

En 2020, Texas se inclina hacia el Partido Republicano según reporta 270 To Win. No obstante, The New York Times lo califica como tossup. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 9.05 puntos porcentuales.

Arizona: 11 votos electorales

En 2020, se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 3.57 puntos porcentuales.

Georgia: 16 votos electorales

En 2020, este estado es un tossup. Es decir: las dos posibilidades pueden ocurrir aquí. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 5.16 puntos porcentuales.

Carolina del Norte: 15 votos electorales

En 2020, este estado es un tossup. ¿Qué pasó en 2016? Trump ganó el estado con una diferencia de 3.7 puntos porcentuales.

Minnesota: 10 votos electorales

En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Clinton ganó el estado con una diferencia de 1.53 puntos porcentuales.

Nevada: 6 votos electorales

En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Clinton ganó el estado con una diferencia de 2.42 puntos porcentuales. Nuevo Hampshire: 4 votos electorales En 2020, este estado se inclina hacia el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en 2016? Clinton ganó el estado con una diferencia de 0.37 puntos porcentuales. El caso de Maine Maine: 4 votos electorales Contrario a lo que pasa en los otros estados, los votos electorales aquí no se reparten con el principio del “winner takes it all” (el ganador se lleva todo). Esto sucede porque Maine tiene dos distritos congresionales; cada uno de estos distritos tiene asignado 1 voto electoral. Los primeros dos votos electorales se otorgan a quien gane por distrito. Por su parte, los otros dos se los lleva el candidato que obtenga más votos en todo el estado. En 2020, el primer distrito se inclina sólidamente hacia el Partido Demócrata. Por su parte, el segundo distrito se califica como tossup. ¿Qué pasó en 2016? Clinton ganó 3 votos electorales en el estado. Trump se llevó el voto del Distrito Congresional 2. ¿Por qué cambian de preferencia los estados? De acuerdo con Margie Omero, directora de la firma de encuestas GBAO, una razón importante para que los estados cambien de preferencia es el cambio en la demografía. Pero no todos los grupos son “monolíticos”. Es decir: no todos votan igual, dijo Omero a Verificado-Conexión Migrante en una sesión informativa de los Foreign Press Centers del Departamento de Estado: Lo que está cambiando en una variedad de estados es mujeres con educación universitaria y cómo esas votantes están votando abrumadoramente ahora por los demócratas”. En cuanto a los latinos, ellos se están cambiando de las ciudades hacia los suburbios, dijo Jon McHenry, vicepresidente de North Star Opinion Research. Esto está cambiando, por ejemplo, a los distritos alrededor de Dallas, donde antes eran sólidamente republicanos y no había mucha competencia.

--

POB/LFJ