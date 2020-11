Victoria Vólkova primera mujer trans en portada de Playboy México

Victoria Volkóva, youtuber, activista LGBT+ y TED talker; se convirtió en la primera mujer trans en aparecer en la portada de la revista Playboy México.

Playboy México asegura que este hecho es muy importante por lo que ocasiona, que es, "romper con todos los estereotipos y apuesta por una libertad sin restricciones para todas las personas".

#VictoriaEnPlayboy Bienvenida @vico_volkov a la familia #PlayboyMéxico, un número especial para nosotros, para ella, para todos. Hemos apostado históricamente por la apertura y diversidad por la que se lucha a diario en este país. Conócela: https://t.co/arwfpGC1zS pic.twitter.com/q2myd43wvC — Playboy México (@PlayboyMX) November 4, 2020

Sin embargo, Victoria no es la primera mujer trans en posar para Playboy en el mundo, ya que, la marca dice manifestarse a favor de todas las luchas sociales y que apuesta por "la libertad sexual en toda su dimensión".

En 1981, Carolina "Tula" Cossey, fue la primera mujer trans en participar en una sesión fotográfica con Playboy. La sesión fue junto con otras mujeres cisgénero con la temática de Chicas Bond.

Un año después el medio británico New of the World, reveló el "secreto", con el título "JAMES BOND GIRL WAS A BOY" (LA CHICA JAMES BOND ERA CHICO). Claro que esto causó un impacto, pero Playboy la apoyó y en 1991 fue la primera mujer trans en posar desnuda para la revista.

Así ha habido otras mujeres trans que han colaborado con la marca, y tres ejemplos son:

En 2017, la modelo francesa Ines Rau , fue la playmate de la revista en el mes de noviembre y se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero.

, fue la de la revista en el mes de noviembre y se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero. El 2018, Giuliana Farfalla , fue la primer transexual en salir portada de Playboy de Alemania.

, fue la primer transexual en salir portada de Playboy de Alemania. En 2019, Geena Rocero fue playmate del mes de agosto y, además, representó a las modelos de las Islas del Pacífico Asiático.

Mujeres trans embajadoras de otras marcas

Ciertamente Playboy no es la única marca en la que ha tenido participación mujeres trans.

En junio del 2020, Jari Jones subió una foto a su Instagram, donde se mostraba frente a un espectacular de Calvin Klein ubicado en Nueva York, celebrando con una botella de champagne.

En el anuncio, sale ella y, en la foto celebra la importancia que se le está dando a una mujer trans, negra y de "talla grande", lo que muchos aseguran que es la ruptura de una nueva barrera.

A partir de ahí, Jari Jones se convirtió en modelo de otras marcas, como Nike, y apareció en portadas de Teen Vogue, Vice y Paper.

Otras marcas se han unido a la apertura de la diversidad sexual y aquí te dejamos algunas modelos que son embajadoras LGBT en las diferentes marcas:

1 Valentina Sampaio - brasileña: Ha colaborado con Victoria's Secret y Sports Illustrated Swimsuit Issue.

2 Teddy Quinvillan - estadounidense: Ha colaborado con Chanel y Louis Vuitton.

3 Hunte Schafer - estadounidense: Ha colaborado con Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Nike y Shiseido.

__

POB/PCL