Este 2021, muchos se propusieron ser sus propios jefes y emprender, algunos para buscar un cambio y otros más debido a la crisis mundial económica que se vive y que orilló al despido de muchas personas.

En Poblanerías.com pensamos en cinco ideas de negocios para emprender con poco dinero, aunque también damos opciones sin este recurso.

Lo más importante son la paciencia, perseverancia y dedicación para que los proyectos emprendedores puedan tener éxito.

1

Tutor

Si se posee alguna habilidad se pueden ofrecer asesorías, cursos o clases de estas. Por ejemplo:

Redacción

Inglés

Marketing

Matemáticas

Nutrición

Las oportunidades son infinitas e incluso se pueden dar a través de plataformas como Zoom, Google Meet, entre otras.

2

Comida

Sin importar el género, hay muchas personas que son buenas haciendo comida muy elaborada o muy simple, incluyendo postres y bebidas. La idea es determinar qué se desea vender y posteriormente comenzar con pocas cantidades para probar el territorio.

Incluso se puede explorar los requisitos de apps como UberEats, Rappi o DiDi Food, para simplemente dejarles a ellos las entregas. Pero, si se cuenta con vehículo propio, hasta una bici, se puede determinar perímetros aledaños para hacer las entregas.

Algunas opciones, pueden ser:

Antojitos

Comida típica de otros estados o países

Postres

Desayunos

3

Manualidades

Existen personas con habilidades para las manualidades, a esto se le puede sacar provecho para emprender un negocio. Sobre todo, funciona en temporadas altas como 14 febrero o Navidad, sin embargo siempre hay quienes buscan artículos para regalar.

Entre las ideas, pueden ser:

Decoración de tazas

Cajas sorpresa

Playeras impresas con diseños creativos

Objetos de decoración

Cuadros decorados

Bisutería

4

Ropa de segunda mano

No solo ayuda al bolsillo, sino también al planeta al darle una vida de uso más larga a las prendas. Se puede empezar con ropa propia, que ya no se use, o preguntarle a amigos o familiares si tienen prendas que ya no quieran.

También, hay quienes venden en redes sociales ropa que ya no quieren, si es económica y está en buen estado se puede comprar y revender.

¿Dónde vender ropa de segunda mano? De igual forma se puede hacer mediante redes sociales, o en sitios como Mercado Libre, siempre especificando su condición.

5 Productos artesanales

Aquí las opciones también son infinitas, desde el hogar se pueden crear diversos productos que se pueden vender entre amigos, familiares y hasta mediante redes sociales.

Algunas ideas son:

Jabones

Mermeladas

Granolas

Quesos

Mieles

Chocolates

__

POB/KPM