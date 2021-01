WhatsApp anunció una nueva política de privacidad para los usuarios, la cual se debe aceptar antes del 8 de febrero de 2021 y anuncia que la empresa tiene el permiso de transferir los datos de las personas a Facebook y su red de compañías.

De acuerdo a los usuarios, estas medidas alientan a dejar la aplicación de mensajería instantánea y mudarse a otras plataformas que ofrezcan mayor seguridad a los datos personales, por lo que muchas personas aseguraron que eliminarán la app.

Aunado a lo anterior, algunas apps alternativas a WhatsApp comenzaron a popularizarse en la App Store y Play Store, como:

Signal aprovechó la polémica de su competencia y reiteró que ofrecen privacidad para los usuarios, desde su creación en 2014.

Entre sus peculiaridades están:

Telegram es una de las mayores competencias de WhatsApp, incluso se mofó de los nuevos términos.

También es una de las primeras opciones que los usuarios han mencionado para mudarse, sobre todo por lo que oferta:

Es una aplicación más popular en Asía que en el resto del mundo, pero cuenta con múltiples particularidades, como:

Have you heard that the #LINE app recently had a major update to its appearance? Redesigned to be more stylish and practical, this is the first change we’ve made to our looks in the nearly 10 years since LINE first launched. #LINEappupdate #LINEupdate #LINEdesign pic.twitter.com/AmpTMFauSu

— LINE Global (@LINE_Global) December 14, 2020