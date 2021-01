El Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dio a conocer la cartelera cultural que se realizará del 18 al 24 de enero de 2021.

De acuerdo a un comunicado de la institución, el calendario de actividades podrá seguirse a través de Facebook, donde se presentarán contenidos artísticos para niños, adolescentes y adultos, por parte de Compañías Artísticas.

En esta ocasión, presentan ocho actividades:

1 Lunes 18 de enero de 2021

Concierto de Jazz: Edson Gutiérrez, integrante de la sección de contrabajos de la Orquesta Sinfónica BUAP presenta un repertorio dedicado al género musical nacido a finales del siglo XIX, y que basa sus orígenes en el blues, la música africana e incluso la música clásica.

⏰Horario: 2:00 p.m.

2 Miércoles 20 de enero de 2021

"Lost on you": Susana Espinoza, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU, interpretará “Lost on you / Perderme en ti” de la banda de rock canadiense Three Days Grace.

⏰Horario: 5:00 p.m.

3 Jueves 21 de enero de 2021

Concierto barroco: El concertino de la Orquesta Sinfónica BUAP, el Mtro. Víctor Vázquez junto a su agrupación El Caracol ofrece este ameno espectáculo, que formó parte de las actividades del 7° Encuentro de Música, Madera y Laudería Puebla 2020.

⏰Horario: 5:00 p.m.

4 Jueves 21 de enero de 2021

“Poesía latinoamericana”: La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje al poeta y activista salvadoreño Roque Dalton, reviviendo las palabras de su obra “Y sin embargo amor”; idea original de la Mtra. Patricia Lucía Estay Reyno.

⏰Horario: 7:00 p.m.

5Viernes 22 de enero de 2021

Tip Tac: El fandango jarocho: El Ballet Folklórico BUAP CCU invita al público a conocer las tradiciones del estado de Veracruz, específicamente de las fiestas llamadas Fandangos Jarochos en estas cápsulas informativas.

⏰Horario: 6:00 p.m.

6 Sábado 23 de enero de 2021

“Complacencia para mi querido público”: El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU, presenta una selección musical para grandes y chicos.

⏰Horario: 6:00 p.m.

7 Domingo 24 de enero de 2021.

“Domingo de desamor”: El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU, brindará un día dedicado a la sensación de dolor, inherente a la naturaleza humana.

⏰Horario: 6:00 p.m.

8 Domingo 24 de enero de 2021.

Concierto de Inauguración del Festival Internacional de Música Antigua “Barroquísimo 2020”: El Mtro. Víctor Vázquez, concertino de la Orquesta Sinfónica BUAP presenta este concierto inaugural, junto al ensamble NOVUM ANTIQUA MUSICA.

⏰Horario: 7:00 p.m.

__

POB/KPM