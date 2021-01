El inicio de la temporada 2021 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, y Sergio Pérez ya visitó la fabrica de Red Bull de cara a las prácticas invernales que se llevarán a cabo en del 12 al 14 de marzo.

En su visita a la fábrica, 'Checo' dio una entrevista a la escudería donde platicó sobre su llegada a la escudería y lo que espera de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

El piloto jaliscience de 30 años aseguró que nunca pensó poder llegar a Red Bull y agradece la oportunidad de estar en uno de los equipos contendientes al título: "Fue una emoción fuerte pero una inyección fuerte de adrenalina de saber que tenía un reto muy importante delante de mi, pero es un reto por el que he trabajado tantos años. Ser parte de Red Bull es algo que nunca me hubiera imaginado, porque son un equipo que prioriza su academia de pilotos, y que ahora confíen en mi me motiva y tengo muchas ganas de lograr los objetivos".

“

Red Bull es uno de los equipos más importantes de la parrilla y voy a tener la oportunidad de pelear por victorias cada semana con el gran coche que tenemos".

La pretemporada invernal se realizará en el Circuito Internacional de Baréin entre el 12 y 14 de marzo, ese fin de semana será crucial para que Pérez pueda acostumbrarse al RB16B, un coche que sus antecesores (Pierre Gasly y Alex Albon) no han podido mantener cerca de los primeros lugares.

"Me urge que empiece la temporada, porque al tener un equipo detrás de ti que te respalde y tus comentarios pueden hacer que el coche mejore carrera a carrera", mencionó el piloto mexicano quien disputará su undécima temporada en la categoría Reina del automovilismo.

Asimismo, 'Checo' recalcó la diferencia que existe entre los presupuestos que tienen las escuderías y por qué esto le representa una oportunidad con Red Bull: "Al conocer el equipo te das cuenta inmediatamente por qué han sido tan exitosos, tienen unas instalaciones excelentes, la gente que trabaja en este equipo es increíble y creo que hay una diferencia muy importante de los grandes equipo contra los de media tabla en cuanto a fábricas, personal y presupuestos".

El Gran Premio de México está programado para correrse el 31 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, carrera en la que 'Checo' sabe que tendrá el apoyo de todo el país: "El apoyo que recibo de México es un orgullo. La victoria en Sakhir fue uno de los mejores momentos en mi vida y uno que nunca olvidaré, ahora Red Bull tiene muchos fans mexicanos".

¿Qué podemos esperar de 'Checo' en 2021?

En la temporada 2021, Red Bull aspira a poder competir en el campeonato de constructores con Mercedes, quienes han ganado este campeonato por 7 años consecutivos.

Con la llegada de Pérez, la escudería austriaca aspira a tener dos pilotos (Max y Checo) que puedan pelear por estar en el podio cada carrera y así poder restarle puntos a los Mercedes.

Aunque Max Verstappen tendrá el rol de piloto principal, no será sorpresa ver a Pérez constantemente en el podio y conseguir alguna victoria a lo largo de la temporada.

Actualmente 'Checo' y Max ganaron las últimas dos carreras de Fórmula 1, Pérez en Sakhir y Verstappen hizo lo propio en Abu Dhabi, dato que debe ilusionar al equipo de Red Bull.

