A pesar de que estos consulados móviles ya se reanudaron, Jorge Islas reconoció entonces que el recorte presupuestal limitó su alcance.

Sin dinero para viáticos y sin poder alojar a muchas personas en un hotel, los servicios sobre ruedas tampoco funcionan como lo hacían anteriormente.

Bernardo Méndez Lugo, diplomático mexicano en retiro, coincide en que la falta de citas y el mal trato hacia los migrantes se relacionan con la falta de presupuesto. También pone sobre la mesa otro problema: la precariedad de los empleos consulares.

Méndez Lugo explica que muchos de los trabajadores de los consulados están contratados como prestadores de servicios profesionales. Ellos trabajan en USA con visas 2A. Esto quiere decir que laboran bajo contrato anuales que no saben si volverán a firmar o no. Tampoco tienen prestaciones y ganan 2 mil dólares al mes.

Tales condiciones hacen que los puestos de trabajo sean muy poco competitivos. Los empleados de los consulados no necesitan tener una capacitación muy amplia o especializada, sobre todo si se está en áreas como la de documentación.

Mientras no se mejoren los salarios y las prestaciones, concluye Lugo, “será muy difícil mejorar los servicios de los consulados para la comunidad mexicana en USA”.

Méndez Lugo recuerda que la prensa mexicana habla de la posible supresión de mil 700 profesionales independientes que laboran para los consulados en 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) argumenta que no será así. Por ello, el experto opina que “se requiere más claridad y transparencia en la contratación de empleados locales consulares”.

De confirmarse una reducción en el número de efectivos, se agravarían los problemas de servicio ya existentes en los consulados mexicanos en USA.

Habrá más apoyo a los migrantes en los consulados

La Cónsul General en Los Ángeles, Marcela Celorio, considera que el recorte presupuestal no es un elemento determinante para explicar la falta de citas y el retraso en los servicios consulares.

Afirma desconocer el presupuesto asignado a los consulados en 2021. Sin embargo, considera que “los recursos siempre van a ser necesarios y nunca van a ser suficientes”.

Celorio argumenta que la crisis respecto a la falta de citas se debe, también, a la existencia de una sola línea telefónica para todos los consulados (MEXITEL). Y declara que problemas como la imposibilidad de realizar ciertos trámites por la falta de documentos se debe a que “las personas no cumplen con los requisitos que están en ley”. Sin embargo, quienes no cuentan con una identificación, o no tienen un comprobante de domicilio a su nombre, se quedan sin posibilidad de obtener sus papeles.

Marcela Celorio reconoce que “cada caso es distinto”, y que por eso es importante que la gente llame al consulado para que se analice su situación particular. Pero las quejas respecto a este tipo de situaciones exponen que las leyes no se adaptan fácilmente a las necesidades individuales.

Destaca también que los consulados han encontrado nuevas formas de atender a los mexicanos en USA en la presente coyuntura.