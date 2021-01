Sociedad civil apoya a Jana Gutiérrez tras amenazas de muerte

La sociedad civil se ha pronunciado ante las amenazas de muerte y acoso que ha sufrido Jana Gutiérrez, jugadora del América, y le brindan su apoyo.

De acuerdo a lo que se ha visto en las redes sociales de la futbolista, múltiples usuarios amenazaron con atacarla a ella y a su familia si no deja la institución en la que juega, además le comentaron que saben dónde viven y el automóvil que maneja.

Diego Reyes, ex jugador del América, aseguró que este tipo de actos deben erradicarse en México y pidió que quienes sufren de esto no se queden calladas puesto que se deben tomar acciones.

Todo mi apoyo para @gtz_jana !! Cosas como ésta no pueden seguir pasando en nuestro país ❌🚫 invito a las mujeres a alzar la voz 🗣 y a los hombres a entender que sin las mujeres no somos nada! RESPETO!!! #NoEstásSolaJana

Paola Espinosa, clavadista mexicana, aseguró que no conoce a la jugadora, pero que apoya el futbol femenil y reprobó las amenazas que se le hicieron, incluso ella misma vivió una situación similar, por lo que brinda su apoyo a Jana.

No pueden seguir pasando este tipo de situaciones contra mujeres atletas y cualquier persona, entiendo por lo que está pasando @gtz_jana yo ya lo viví ¡mucho por hacer! Contra la violencia de género y el bullying. #NoMásBullying #NoMásCiberbullying

El máximo rival del equipo al que representa Gutiérrez, Chivas, también se solidarizó con el caso a través de redes sociales y pidió un alto a la violencia contra la mujer.

Bárbara de Regil, actriz mexicana, le brindó su apoyo a la jugadora y le aconsejó que no le haga caso a este tipo de personas.

Es INCREÍBLE como no existe el respeto a las mujeres @gtz_jana

Sigue dando tu maximo ✨ SIGUE BRILLANDO MUJER y NO ESCUCHES ni las críticas ni las amenaza !

Bastante lejos has llegado .... ⚽️👏🏻

— Bárbara de Regil (@barbaraderegil) January 27, 2021