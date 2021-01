Signal es una aplicación de mensajería instantánea, parecida a Whatsapp, Telegram, Messenger, etc., sin embargo, esta aplicación se dice la más segura, pues no almacena ni guarda tus datos, más que tu nombre y último día de conexión.

Además, ningún dato se linkea o conecta a ti ni a tu persona, a diferencia otras aplicaciones de esta índole.

You can make an app used by many millions of people that has no data...Cool chart by @forbes & @UKZak 🙈🙊🙉 https://t.co/gWFqyIeoZ3 pic.twitter.com/Unngddaq5M

— Signal (@signalapp) January 5, 2021