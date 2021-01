Rentar un inmueble es una acción muy común, ya que no todas las personas cuentan con los requisitos o el deseo de comprar alguna propiedad; sin embargo, no hay nada de malo en eso, es más, algunas personas lo ven como una ventaja porque no te "amarras" a ningún lugar.

Decidir rentar un inmueble no es tan fácil como parece, ya que hay que tomar en cuenta ciertas cosas para que el lugar se ajuste a ti y a tu estilo de vida.

Aquí te dejamos las cosas que debes considerar para rentar un inmueble, ya sea departamento o casa:

1. Buscar inmueble

Establece tu presupuesto - Se recomienda que se destine del 25 al 35 porciento de tu salario a la renta de la casa o departamento. No olvides que tendrás que pagar otros gastos como luz, internet, agua, gas, etc.

- Se recomienda que se destine del 25 al 35 porciento de tu salario a la renta de la casa o departamento. No olvides que tendrás que pagar otros gastos como luz, internet, agua, gas, etc. Determina la zona donde quieres vivir - Con base en tu presupuesto, puedes decidir en qué zona o zonas puedes comenzar a buscar. Si tu presupuesto no es muy amplio, puedes considerar buscar roomies.

- Con base en tu presupuesto, puedes decidir en qué zona o zonas puedes comenzar a buscar. Si tu presupuesto no es muy amplio, puedes considerar Búsqueda - Revisa los anuncios en internet , pues es una de las herramientas principales, sin embargo, no es la única. También puedes recorrer a pie, en bicicleta o en carro, la zona en la que estés buscando vivienda porque los letreros no van a faltar.

- Revisa los , pues es una de las herramientas principales, sin embargo, no es la única. También puedes recorrer a pie, en bicicleta o en carro, la zona en la que estés buscando vivienda porque los letreros no van a faltar. Verifica - Puede haber anuncios "muy buenos para ser verdad", es decir, que el lugar esté muy bonito y sea muy barato.

- Puede haber anuncios "muy buenos para ser verdad", es decir, que el lugar esté muy bonito y sea muy barato. Elige - Haz una lista con varios inmuebles que te agraden, se recomiendan que no sean más de cinco para no revolverte con la información.

2. Conoce el lugar

Agenda una cita - Contacta los lugares que seleccionaste para conocer personalmente los lugares.

- Contacta los lugares que seleccionaste para conocer personalmente los lugares. Observa detalladamente - Intenta tener un día completo para ir a los inmuebles que escogiste, para evitar ir con prisas y así tengas tiempo de ver detenidamente las características del lugar.

No olvides ver las paredes, verificar si todo funciona como debería como las puertas, chapas, llaves, luces, etc.; también pon atención en los ruidos que pudiera haber porque a la larga, puede que te lleguen a molestar.

- Intenta tener un día completo para ir a los inmuebles que escogiste, para evitar ir con prisas y así tengas tiempo de ver detenidamente las características del lugar. No olvides ver las paredes, verificar si todo funciona como debería como las puertas, chapas, llaves, luces, etc.; también pon atención en los ruidos que pudiera haber porque a la larga, puede que te lleguen a molestar. Pregunta - No dejes de hacerlo por pena, nunca están de más. Cuestiona sobre todo lo que se te venga a la cabeza.

Por ejemplo, si se permiten mascotas o, si es necesario, pregunta acera de el o los cajones de estacionamiento y dónde se ubican.

O cómo sería el pago de la renta, si es en efectivo o puedes hacer transferencia, ya que es bueno considerarlo, porque suele ser peligroso cargar con efectivo, pero es decisión de cada persona.

- No dejes de hacerlo por pena, nunca están de más. Cuestiona sobre todo lo que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, si se permiten mascotas o, si es necesario, pregunta acera de el o los cajones de estacionamiento y dónde se ubican. O cómo sería el pago de la renta, si es en efectivo o puedes hacer transferencia, ya que es bueno considerarlo, porque suele ser peligroso cargar con efectivo, pero es decisión de cada persona. Date una vuelta - También es importante conocer la zona, saber qué te queda cerca, como el súper, plazas, parques, restaurantes, etc., o ver qué tan seguro puede ser si tienes que caminar.

3. Firma tu contrato

Cuando ya hayas analizado tus opciones escoge la que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida.

Deberás entregar los documentos que se te solicitarán como:

Identificación oficial

Comprobante de ingresos

Referencias familiares

Documentos de tu aval, que puede ser una persona física o moral.

Según la página de bienes raíces Yuni, los documentos que se solicitan del aval persona física son:

Identificación oficial

Escrituras de un inmueble en garantía libre de gravamen

Último predial pagado

Comprobante de domicilio

Y para la persona moral, que es una empresa dedicada a avalar estos procedimientos, se solicita:

Acta constitutiva de la empresa

Poder del apoderado

Identificación del apoderado

Comprobante de domicilio actualizado

Existen páginas como homie que te ayudan a encontrar inmueble, dependiendo de tu presupuesto y no es necesario un aval, pues todo se realiza mediante la plataforma.

A la hora de firmar tu contrato, no olvides leerlo completo y con detalle, pues ahí estarán las especificaciones del pago de la renta, cuándo, cuánto y hasta cómo se debe pagar; además, también deberá tener tus derechos y obligaciones como inquilino.

Toma en cuenta que tendrás que pagar un depósito, por lo cual también deberás preguntar qué cubre ese elemento.

__

POB/PCL