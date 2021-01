Existe el servicio de MEXITEL, diseñado para que los ciudadanos agenden citas, pero éste no opera con eficiencia.

“Marcas y no te contestan. Si por fin te responden, es para decirte que la agenda está llena”, relata Teresa Bejar, mexicana atendida por el consulado en Santa Ana, California. “Te dicen que sigas llamando, te dejan escuchando la grabación de una máquina y, después, simplemente te cuelgan”.

Muchos mexicanos que acuden a los consulados en Estados Unidos son trabajadores esenciales indocumentados que disponen de poco tiempo libre y temen ser deportados. El espacio seguro que tendrían que ofrecerles los consulados no existe.

Todos somos mexicanos y somos iguales, pero muchas veces en mi consulado, a pesar de ser un servicio de México, me tratan peor que en Estados Unidos”

Radicado en Sherman (Texas) desde hace 14 años, Flores relata que, cuando sus compatriotas tienen poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, “temen ir a un consulado, y cuando enfrentan un trato malo, sienten una gran impotencia”.

La gente en el consulado es muy prepotente. No hay ni por equivocación un sentido de fraternidad que te haga sentir que en ese momento estás en suelo mexicano”, dice Leticia Becerra sobre el consulado sobre ruedas en Wilmington, en Delaware.

Los migrantes se encuentran con estos malos tratos desde la atención telefónica hasta el servicio en las oficinas también en Seattle, Salt Lake, Boise, Washington y Dallas.

Mary Canchola coincide y relata la experiencia en Chicago: “los consulados son pésimos aquí. Para (tramitar) cualquier papel duran semanas. Son groseros. Hacen esperar horas para decir que no está el documento que pedí hace semanas”.

Olivia Hernández afirma:

Nos tratan como si fuéramos a pedirles algo regalado. Son déspotas. Tengo mi matrícula vencida y no he ido sólo por no tener que soportar su mal trato”.