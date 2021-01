OPINIÓN: 2020, el ensayo general para 2021

El inicio de 2020 fue caótico para Fórmula 1. Después de un intento fallido en Australia, la temporada inició cuatro meses después en Austria con un programa doble a puerta cerrada. De inicio, la máxima categoría confirmó ocho Grandes Premios, para completar finalmente 17 competiciones durante el año. En términos generales, podría decirse que 2020 fue el ensayo general para la temporada 2021.

La pandemia sigue presente y no solo eso: nos encontramos en un periodo en el que la humanidad está atestiguando la peor etapa de este fenómeno. Por eso no sorprende que el calendario preliminar compartido por Fórmula 1 en noviembre del año pasado haya sufrido ya su primera modificación. Hasta el momento, la apertura de la temporada no tendrá lugar en Australia, sino en Bahréin.

Entre las modificaciones al calendario se incluye Imola en lugar de China, con la intención de reagendar el GP del país asiático para un momento posterior del año. Además, la tercera fecha se mantiene pendiente de confirmación, aunque todo apunta a que esta carrera será hospedada en Portimao, un circuito que debutó en 2020.

Es pronto aún para dar por cerrada esta versión del calendario para 2021. Como se ha indicado atinadamente en diversos medios, los circuitos de Baku y Mónaco son callejeros, por lo que es necesario preparar su despliegue con mucha antelación. Esto puede representar un reto logístico en un escenario bajo constante cambio debido a la pandemia, ya que los organizadores de estos Grandes Premios podrían optar por renunciar a su organización ante la falta de certeza de su realización.

Otro de los Grandes Premios que peligra es el de Canadá. Los estrictos controles sanitarios en el país podrían representar un reto logístico demasiado grande. Una alternativa para esta fecha del calendario sería moverla cerca de las otras competiciones de las Américas, como México, Estados Unidos y Brasil. De esta forma sería más fácil cumplir con una hipotética cuarentena previo a ingresar al país.

En resumen, debemos prepararnos para una temporada 2021 igual de flexible que la del año previo. Tanto Fórmula 1 como Liberty Media mostraron tener margen de maniobra durante buena parte de 2020. A pesar del desastroso inicio, supieron recomponer el rumbo y llevar a cabo una buena temporada, en la que vimos a Lewis Hamilton empatar el récord de campeonatos de pilotos.