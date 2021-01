OPINIÓN: Los veteranos y jóvenes QBs que buscan el Super Bowl

Llegamos a las finales de conferencia y solo nos restan tres partidos de NFL. Pero lo que veremos el fin de semana no solo son los cuatro mejores equipos, sino la nueva realidad de la liga: la “nueva” y la “vieja” generación de quarterbacks que buscan el Super Bowl.

Tom Brady y Aaron Rodgers por un lado; Patrick Mahomes y Josh Allen por el otro. Lo curioso es que un veterano y un joven representarán la realidad de la liga: o siguen dominando los conocidos o abren paso a los nuevos.

Empecemos por el lado de la Conferencia Nacional.

Tom Brady

Tom Brady, de 43 años, ha encaminado a los Buccaneers a su segunda aparición en Super Bowl. En postemporada encabeza la lista de más pases con 580 yardas completadas.

Para nadie es mentira que, a su edad, tiene “el brazo”, pero Brady tiene problemas cuando es presionado y sale de la bolsa de protección: o corre o lanza. Y aunque tiene a la mano varias armas: Mike Evans, Chris Goodwin, Antonio Brown y Rob Gronkowski, si no hay protección, le será difícil conectar.

Antes del juego en Ronda Divisional donde enfrentaron a Saints, los Buccaneers tenían marca de 1-4 cuando Brady era presionado por cuatro o más jugadores en las jugadas diseñadas por aire, de acuerdo con estadísticas de ESPN.

Los Bucs y Brady obtuvieron su revancha ante Saints gracias a la defensiva que ocasionó cuatro balones perdidos. ¿Podrán hacerlo contra Green Bay?

Aaron Rodgers

Por segundo año consecutivo, Rodgers y los Packers llegan al Juego de Campeonato y será el primero que se juegue en Lambeau Field.

Dicen que no no es casualidad y que no pudo haber llegado en mejor momento. Aaron Rodgers, de 37 años, ha tenido una de las mejores temporadas de su carrera, al punto de que es considerado para ser nombrado MVP.

En postemporada, ante los Rams completó 23 de 36 pases, sumó 296 yardas, dos pases de anotación y hasta touchdown terrestre.

Aunque las cifras y su confianza se ven sólidos, es inevitable pensar en la semana 6 donde los Packers cayeron 38-10 contra los Buccaneers en Tampa Bay. En ese juego, Aaron Rodgers fue interceptado en dos ocasiones, una de esas acabó en anotación.

Por si eso fuera poco, los Packers también se enfrentan al fantasma de la temporada 2019 cuando perdieron contra San Francisco 37-8 en temporada regular y perdieron de nuevo en el juego de campeonato.

A estas alturas, el juego terrestre de Packers funciona con estabilidad y, aunque será un juego cerrado, Rodgers tiene aprovechará su momento para ganarlo.

Josh Allen

Pasando a la conferencia Americana y a la “nueva generación” de quarterbacks, Josh Allen ha demostrado que tiene la fuerza, rapidez y precisión.

Allen, de 24 años, no solo guió a su equipo a postemporada, después de 25 años, sino que impuso nuevas marcas en la franquicia como la de más yardas aéreas en la temporada.

Y para lograrlo, tuvo a la mano a Steffon Diggs quien junto a Cole Beasly y Gabriel Davis completan la poderosa ofensiva aérea y la segunda mejor en yardas totales por juego, solo detrás de Kansas City.

Otro punto: Allen y los Bills también consiguieron quitar a Patriots el dominio de once años consecutivos de la AFC Este.

Patrick Mahomes

Patrick Mahomes y los Chiefs están construyendo su dinastía.

Mahomes, de 25 años, es el primer jugador en la historia del deporte en tener un contrato por más de 500 millones de dólares. En su corta carrera, ya es ganador de un Super Bowl y su marca de récords sigue en aumento.

Aunque son favoritos por ser los campeones vigentes, las cosas podrían cambiar de acuerdo al estatus del joven quarterback.

Mahomes salió lesionado del partido de la Ronda Divisional ante Browns y entró al protocolo de conmoción. Aunque sí se presentó a la práctica del miércoles, por ahora no se ha confirmado si será titular para el domingo.

Si Mahomes inicia el domingo, Kansas City es favorito para ganar con diferencia de 7 puntos; en caso contrario, los campeones perderían por al menos dos anotaciones.

La clave tanto anímica como técnica recae en Mahomes.

Juegos de Campeonato