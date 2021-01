Durante la madrugada de este 7 de enero, el Congreso de Estados Unidos certificó el triunfo electoral de Joe Biden y de Kamala Harris, como presidente y vicepresidente, respectivamente. Los congresistas rechazaron las objeciones a los votos en los estados de Pensilvania y Arizona que señalaban un supuesto fraude.

Aquí te presentamos 5 datos para entender lo que ocurre en Estados Unidos.

1. La certificación de los resultados es un evento simple que lleva a cabo el Congreso. Sin embargo, este miércoles, simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron el Capitolio y entraron a la fuerza para impedirla. En este incidente, se reportó la muerte de cuatro personas.

Tras restablecer el orden, la sesión se reanudó y continuó durante la madrugada del jueves donde Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, confirmó al Congreso que de los 538 votos emitidos por el colegio electoral, la dupla Biden-Harris consiguió 306 sobre los 232 de Trump-Pence.

2. En su cuenta de Twitter, Dan Scavino, vocero de Trump, publicó un comunicado firmado por el presidente en el que se compromete a una “transición ordenada el 20 de enero”, aunque acusó nuevamente un fraude. En el texto, el presidente no hizo referencia a la irrupción al Capitolio, misma que fue alentada por él mismo.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...

