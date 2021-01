Como cada mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa los resultados de estudios que realiza, en esta ocasión adelantó datos que saldrán en la Revista del Consumidor de febrero de 2021 y que dan a conocer las papas fritas más dañinas a la salud.

De acuerdo a la institución, se determinó que tres marcas elaboran los productos con más grasa saturada y sodio, por ende son las que más daños producen.

El estudio evaluó también el gramaje debido a las quejas de consumidores quienes dicen que contienen mucho aire, así como la cantidad de sal que se añade y si cumplen con las normas del nuevo etiquetado.

El resultado fue negativo para las siguientes tres marcas:

Great Value (Walmart): Es la más alta en grasa Master Chips: Es la que más sodio tiene Zumiam: Es la que más grasas saturadas contiene

La Profeco asegura que ese estudio servirá a los consumidores para que analicen antes de elegir cuáles productos consumir y así cuidar su salud.

En cuanto al aire que contienen los empaques, comentan que es necesario para que las papas se conserven y no se rompan, pero que piden que verifiquen los gramos indicados en el empaque pues estos equivalen realmente al peso total del producto; además no se encontraron marcas que no cumplan con esto.

