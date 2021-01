La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos emitió una alerta para prevenir la importación de geles antibacteriales hechos en México por considerarlos potencialmente peligrosos.

La alerta fue emitida porque 87 marcas de geles producidos en México ocupan metanol como ingrediente activo de su producto, el cual provoca daños a la salud de quienes lo aplican en su piel.

Con esta alerta, las autoridades estadounidenses podrán bajo escrutinio los cargamentos para inspeccionarlos y corroborar que el elemento activo no sea metanol, y en caso que lo contengan, confiscarán los envíos para evitar la entrada a su país.

La alerta informa que durante la pandemia, la FDA ha observado un incremento en geles antibacteriales elaborados en México que están etiquetados con etanol como su principal activo aunque muestran contaminación de metanol.

Los 87 productos contaminados identificados por la FDA pertenecen a las marcas: Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, QualitaMed y Herbacil.

También se encuentran los de las marcas: Earths Amenities, Skincare, Vidanos, All-Clean, Esk Biochem, Lavar 70, The Good Gel Antibacterial, CleanCare, Saniderm, Unscented, Jaloma Antiseptic y Andy’s.

Otras marcas que contienen metanol y son exportados son: NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shield, Born Basic, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Luz Eoi, Bersih, Tropical Solution, Britc, Parabola, Urbane Bath, Rinse, Kleanz, Be Safe, Wave y DAESI.

¿Por qué es malo el metanol?

La exposición constante al metanol puede ocasionar náuseas, vómitos, dolores de cabeza o visión borrosa. En caso de ingerirlo o aplicarse en ojos puede provocar ceguera permanente, convulsiones, coma, daño permanente al sistema nervioso y la muerte.

___

POB/RPC