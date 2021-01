Todas las personas en Estados Unidos recibirán la vacuna contra la COVID-19, incluidos los migrantes indocumentados, informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

En conferencia de prensa, Psaki detalló que los migrantes indocumentados serán vacunados por razones morales, además, al aplicar la vacuna se evita la propagación del virus y promovería la inmunidad colectiva.

