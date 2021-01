Manifestantes toman el Capitolio; suspenden certificación de Biden

A las 13 horas (tiempo del Este de EEUU), el Congreso se reunió para certificar la victoria de Joe Biden. Sin embargo, la sesión se suspendió cerca de una hora después debido a que un grupo de manifestantes logró entrar al Capitolio.

Los hechos sucedieron después de que un senador presentara una objeción para anular los resultados de las elecciones en Arizona. Mientras tanto, el estado de Washington declaró toque de queda a partir de las 6 de la tarde.

Entre los heridos se encuentra el Congresista Raúl Grijalva.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021