Existen 90.7 kilómetros de ciclopistas en Puebla, es decir, carriles confinados para que las personas que se transportan en bicicleta, puedan hacerlo de manera segura y sin obstáculos.

Sin embargo, entre ciclovías elevadas y otras sin ser respetadas, los ciclistas tienen que driblar baches, autos mal estacionados o que obstruyen completamente el carril.

En la Avenida Margaritas, en el tramo comprendido entre 16 de septiembre y Avenida Nacional, dirección 24 Sur, los vehículos tienden a invadir la pista.

Comercios que no cuentan con estacionamientos propios o vecinos que no meten sus autos a su cocheras, de manera permanente estorban al paso de los ciclistas, aun cuando se encuentra señalado el espacio de la pista de ciclistas y dónde se deben quedar los autos.

Automovilistas prefieren invadir ciclopista a estacionarse correctamente





Calles sin ciclopista

Y en las calles de Puebla que no hay ciclopista, los ciclistas no tienen un espacio seguro para transportarse. También se debe señalar que, la cultura vial no exenta a ningún medio de transporte y todos, desde peatones a conductores, deben contribuir a una operación segura.





