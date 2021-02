Leer tiene múltiples beneficios a la salud, además resulta un buen pasatiempo, pero hay quienes no lo hacen por poner excusas como falta de tiempo y esto no representa en realidad un impedimento.

En Poblanerías.com consultamos a lectores para saber sus tips favoritos para comenzar a leer y/o mantener el ritmo.

1 La regla de los 21 días

Los expertos dicen que se necesitan 21 días para generar un hábito, sin importar cuál sea. Esto se puede tomar como punto de partida para adentrarse al mundo de la lectura, siguiendo por esos días los siguientes puntos.

2 Que la falta de tiempo no sea una excusa

A muchos les pasa que durante todo el día tienen diversas actividades, que no les permiten dedicar ni una hora a la lectura, pero hay dos formas de hacerlo pese a esto.

Antes de dormir, leer 10 páginas de un libro . No debe tomar mucho tiempo y es además una forma de relajar la mente y prepararse para dormir.

Llevar un libro a todos lados , porque hay ocasiones en las que hay espacios pequeños entre las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando se espera turno en el banco o en el médico.

3 Optar por leer libros y no estar en redes sociales

Es común pasar tiempo de ocio en las redes sociales, se suele pasar una gran cantidad de tiempo revisando lo nuevo en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y otras, pero en ocasiones los usuarios pueden perder la noción del tiempo...mismo que se le puede dedicar a leer algunas páginas de un libro.

Si se propone leer, no será difícil sustituir por un momento al día las redes sociales por un libro.

4 Leer solo los títulos del agrado personal

Leer libros que no sean del agrado personal puede resultar tedioso y hasta aburrido, eso provoca que el lector piense que así será con todos los títulos. Por eso, cuando no gusta un libro, es mejor no terminarlo y buscar uno que si sea del interés propio.

Lo mejor de los libros es que hay para todos los gustos: novelas, cuentos, divulgación científica, especialidades, etc.

Leer no tiene que ser aburrido.

5 Hablar sobre e intercambiar libros

Otra forma para mantener o desarrollar el hábito de la lectura es hablar con amigos o familiares sobre los libros que han leído, así pueden intercambiar puntos de vista si leyeron lo mismo o recomendarse otros.

