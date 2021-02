Originaria de la ciudad de Puebla, Mirelle Arciniega Sevenello, es una de las futbolistas que integra la plantilla del Club Puebla Femenil.

Mirelle, quien juega como media ofensiva, platicó a Poblanerías su inicio en fútbol a los cinco años, dado que su papá tenía una escuela de fútbol y ella iba a ver los entrenamientos. Y un día, a invitación de él, jugó y se dio cuenta que tenía cualidades para este deporte.

Así su inicio tempranero en el fútbol la llevó a jugar para Selección Mexicana a los 12 años. Pasando por categorías inferiores, sub 15, sub 17, sub 20 y hasta la Selección Mayor.

“ El haber estado desde chiquita en la Selección me ha hecho crecer y madurar futbolísticamente. Han sido muy buenas experiencias” , comenta.

Amor a la camiseta

La jugadora poblana cuenta que tiene familia futbolera y desde pequeña, su equipo siempre ha sido el Puebla, tanto como aficionada, como jugadora.

“ Lo traigo en la sangre, no existe otro más que el Puebla para mí”.

A pesar de su afición al equipo, Mirelle nunca se imaginó que podría jugar para él.

Cuando inició la Liga Femenil —en julio de 2017— La Franja no contaba con un equipo de mujeres; sin embargo, cuando salió la convocatoria para formar parte del equipo, ella recibió una llamada.

“ No estaba en mis planes. Recibí una llamada para hacer visorías y dije: 'es una señal para que yo retome el fútbol'. Fue una decisión muy importante y muy valiosa para mí. [...] Sin dudarlo, tomé la oportunidad y créeme que no me arrepiento de haberlo hecho”.

Su debut con el Club Puebla fue el 15 de julio del 2018, en el partido correspondiente de la jornada 1 contra Veracruz. En esa ocasión Puebla ganó 4-0 en el Estadio Cuauhtémoc y Mirelle anotó el segundo tanto del encuentro.

Al torneo Apertura 2020, Mirelle acumula 60 partidos jugados, sumando 4 mil 818 minutos y anotando 7 goles.

Su inspiración

Al ser aficionada del FC Barcelona, Mirelle cuenta que los jugadores que más le inspiran, por la posición y por el estilo de juego, dentro del fútbol varonil, son: Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Por su parte, las jugadoras que más admira son: la actual Directora Técnica de la Selección Mexicana, Mónica Vergara y la DT de la sub 20, Maribel Domínguez, tanto por su nivel de juego, como por su carácter y todo lo que han hecho por el fútbol femenil.

Sin embargo, la motivación más grande que tiene en la vida es su hijo, por quien trabaja día a día. Para ella es importante darle un buen ejemplo, para que sea un hombre de bien:

“ La mejor herencia que yo le puedo dejar es una buena educación, valores y que sepa disfrutar la vida.”

La mujer en el fútbol

Mirelle Arciniega considera que la mujer es muy importante, no solo en el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. Ya que, puede sobresalir y salir adelante ante cualquier circunstancia.

Habló respecto a la violencia mediática que sufrió Jana Gutiérrez a inicios del torneo Guardianes 2021:

“ Es muy indignante ver la violencia hacia la mujer y más que estamos practicando un deporte, que algunos lo ven, solo para hombres y no es así, también nosotras lo practicamos de buena manera”

Ella asegura que aunque no le ha tocado vivir algo similar, cuenta que de pequeña sufría bullying por parte de los niños ya que, al ser mujer, no la trataban de la misma forma.

Te puede interesar: Cristina Guarneros, la árbitra poblana en el fútbol mexicano

Mirelle Arciniega en acción





__

POB/LFJ