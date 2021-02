Elon Musk es el fundador de Tesla, PayPal, SpaceX y Starlink, esta última es una compañía que brinda internet satelital de alta velocidad y baja latencia en Estados Unidos y busca expander sus servicios a nuestro país.

Esta compañía comenzó operaciones en 2015 y hasta el momento ha lanzado al espacio y tiene en órbita más de 1,000 satélites, que brindan el servicio beta a más de 10,000 usuarios en Estados Unidos.

Los primeros satélites fueron lanzados al espacio durante febrero de 2018 y esperan colocar en órbita más de 40,000 satélites en el espacio para poder brindar este servicio de internet en todo el planeta.

De acuerdo con la página oficial de Starlink, tienen planeado poder ofrecer su servicio en México a finales de 2021 aunque solamente podrá atender una cantidad limitada de servicios. El servicio estaría disponible en todo el territorio mexicano.

El servicio promete ofrecer internet de alta calidad, con velocidades de descarga entre los 50 y 150 megabytes (mb/s) y una latencia entre los 20 y 40 mili segundos durante la versión beta y conforme tengan más satélites en órbita, la calidad del servicio incrementará.

La velocidad de descarga, como su nombre lo indica, es la rapidez con la que podemos descargar archivos a nuestros celulares o teléfonos. A una velocidad de 150 mb/s podrías descargar un archivo de un Gigabyte en tan solo 6.66 segundos.

Por su parte, la latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red y el tiempo que tardas en recibir un paquete del servidor. Lo mejor es tener una latencia baja en tu internet, pues alguien que tiene una alta latencia en su internet puede experimentar dificultades al realizar videollamadas o jugar videojuegos en línea.

Standing down from this weekend’s launch attempt of Starlink from LC-39A for additional inspections before flying one of our fleet-leading boosters, as the team continues to drive toward a separate Falcon 9 launch of Starlink from SLC-40 at the end of next week. pic.twitter.com/UvF0TUteQz

— SpaceX (@SpaceX) February 5, 2021