La suspensión que ejercieron Facebook y Twitter a Donald Trump detonó un debate sobre el papel que tienen las redes sociales sobre la censura a usuarios y el flujo de información falsa que circula en redes sociales.

Bajo este contexto, Ricardo Monreal, Senador por el Partido del Trabajo, dijo –el pasado lunes 8 de febrero– que presentaría una iniciativa de reforma para regular el funcionamiento y uso de redes sociales en México, argumentando que:

"Es una modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El propósito es proteger el derecho de información y expresión de todos los usuarios de redes sociales, no es censurar, ni obstaculizar el derecho a la libre expresión y que no sea un ente privado".

Sobre el tema, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que no es no es partidario de la regulación, aunque los senadores pueden presentar las propuestas que consideren necesarias:

"Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos”.

¿Cuál es la propuesta?

Ricardo Monreal aseguró que sostendrá reuniones con directivos de Facebook, Twitter así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de presentar la iniciativa formalmente para poder integrar sus opiniones en dicha propuesta.

De acuerdo con el documento presentado en su sitio web, la iniciativa regulará las redes sociales que cuenten con más de un millón de usuarios, permitiéndoles bloquear o eliminar contenido que sea considerado como noticias falsas, habilitar un sistema para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos así como multar a las redes sociales que limiten la libertad de expresión.

Esta ley también propone multas de hasta 4.4 millones de dólares a las redes por violar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios, cambiar términos y condiciones sin previo aviso u operar sin el permiso del IFT.

Amenaza directa a la libertad de expresión

En entrevista para Poblanerías, Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, opinó que el documento preliminar de Monreal cuenta con muchos detalles por mejorar y podrían representar una amenaza para los ciudadanos:

"Tal como está el documento es una frente a la libertad de expresión, tiene múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, por lo que representaría una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el entorno digital”, dijo.

Cortés, especialista en materia de derechos humanos y libertad de expresión en internet, menciona establecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones como el ente que regulará las redes sociales en México, tal como se incluye en la propuesta, puede ser contraproducente:

"Genera una preocupación que el IFT determine una serie de lineamientos a los cuales se tienen que apegar las redes sociales, lo cual estaría condicionando la operación de las plataformas, sino también el acceso y uso de los usuarios, lo que constituiría un mecanismo inconstitucional de censura previa. En ningún país democrático es aceptable que una plataforma deba solicitar autorización al estado para ofrecer sus servicios a través de internet".

Vladimir Cortés señala que México es pionero en la legislación de este tema, pues las normativas existentes en otros países no pueden tomarse como base, pues los contextos en las que se aplican son diferentes:

"En México tenemos la oportunidad de construir modelos de cómo atender lo que está sucediendo en el entorno digital y en las plataformas de redes sociales sin caer necesariamente en una regulación tan riesgosa como la que se está planteando con esta iniciativa".

Tras la polémica que generó el documento, el Senador Ricardo Monreal prefirió fijar un plazo de tres semanas para presentarlo ante sus compañeros en el Senado, y durante ese tiempo realizará modificaciones a la propuesta.

