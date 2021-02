Los sistemas de almacenamiento en la nube se han convertido en una herramienta que ha comenzado a ser más utilizada por las personas para guardar archivos personales y de trabajo en internet sin necesitad de utilizar discos duros o dispositivos USB

Existen muchas compañías que ofrecen el servicio de almacenamiento de información de diferentes maneras, muchas permiten la sincronización entre dispositivos y poder recuperar archivos a pesar de haber sido eliminados anteriormente.

A continuación te presentamos 6 empresas que brindan servicios de almacenamiento en la nube:

Es una compañía estadounidense de tecnología que se especializa en aplicaciones de respaldo de datos. Cuentan con almacenamiento gratuito de 5 gigabytes y planes de pago individuales para almacenar hasta 10 terabytes en su sistema.

iDrive ofrece seguridad y protección a los archivos que resguardas con ellos encriptándolos con seguridad militar de 256 bits AES y funciona con todos los sistemas operativos de computadoras y celulares.

Este es uno de los servicios que mejor precio tienen, al contratar un año del servicio de almacenamiento de 5 terabytes únicamente pagas 87 pesos al mes.

Esta es una de las compañías de almacenamiento más populares en el mundo. La facilidad con la que puedes acceder a las carpetas desde el buscador de archivos en tu computadora hace muy accesible esta herramienta.

Asimismo, esta compañía ofrece la posibilidad de pagar por un plan "familiar" en el cual cada usuario desde su cuenta puede subir, guarda, y descargar los archivos de esa cuenta.

