OPINIÓN: Ya es tiempo de campañas

Ha sido tema de conversación en algunas conversaciones virtuales con colegas periodistas, en esos intercambios de ideas a través de las decenas de chats y hasta en una que otra publicación en redes socio digitales y nomás no me hacen caso.

Y es que ahora hay dos que tres colegas periodistas que se han estado quejando del cinismo con que algunos y algunas personas públicas anuncian que buscarán reelegirse o brincar de un cargo de elección a otro.

Mi reclamo a mis colegas es lo inútil de querer despotricar contra alguien en vez de hacer periodismo.

Les insisto en que no nos toca calificar las aspiraciones de nadie, pues al final está en el ejercicio de sus derechos políticos.

Lo que sí nos toca es hacer periodismo y por eso les he comentado a ese grupo de colegas “quejantes” que deberían de ponerse a reportear ahora mismo y no hasta que empiecen las campañas formalmente y que además no caigan en la innecesaria cobertura periodística de los actos proselitistas.

¿Qué nos toca?

El calendario electoral inició en septiembre. Con o sin pandemia así estaba definido en los tiempos legales de la elección.

Desde diciembre ha comenzado la danza de personalidades con sus dirigentes partidistas, en la búsqueda de sus padrinos y madrinas para que les den el beneficio de aparecer en la boleta para las votaciones de junio.

Claro, muchos y muchas que actualmente ocupan una presidencia municipal o una curul en algún congreso estatal o en la Cámara de Diputados federal ya levantaron la mano y abiertamente han dicho y hasta notificado a la autoridad electora su intención de reelegirse.

Allí es donde están mal las observaciones de mis colegas que sólo se quejan de las aspiraciones.

Y es que es precisamente ahora cuando las y los periodistas deberíamos tener la lista completa de quienes son todavía alcaldes o congresistas y que quieren repetir.

Necesitamos la lista completa y ponernos a reportear, a documentar, a verificar si acaso cumplieron algunas de sus promesas de campaña de hace tres años.

Publicar qué tanto le han cumplido a la sociedad a la que dicen gobernar o representar en los últimos dos años de gestión.

Mostrar los dichos y compararlos con los hechos es lo que debe hace cualquier periodista cuando se trata de evaluar periodísticamente el desempeño de alguien que cobra un salario con cargo al erario.

Esa es la manera profesional de mostrarle a la sociedad si alguien merece o no su voto; si su desempeño le da para querer repetir o si de verdad, como dicen dos que tres colegas, sólo son actos de cinismo.