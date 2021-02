OPINIÓN: El movimiento de las reformas digitales

El gobierno de Australia está en proceso de introducir una ley de regulación a Google y Facebook, donde deberán de pagar a los medios de comunicación locales por su contenido noticioso.

Este código de conducta regirá las relaciones entre los medios de comunicación y las grandes empresas que dominan el internet. Actualmente, Google representa el principal buscador virtual en Australia controlando el 90 por ciento del mercado sin ningún tipo de competencia.

Esta remuneración, de acuerdo al gobierno australiano, es necesaria para su frágil industria noticiosa y con propósito de fortalecer los medios de comunicación para la democracia. Ya que los medios representan un espacio de debate siendo un contrapeso en la toma de decisiones.

Las compañías estadounidenses han advertido que esta ley los obligaría a retirar su servicio del país; puesto que, sería insostenible para la economía digital. Así mismo, señalan que a través de Google News los usuarios tienen acceso a noticieros locales sirviéndoles como publicidad.

No obstante, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, declaró que la legislación no cederá a las “amenazas” y recalcó que en dado caso de no llegar a un acuerdo otras firmas como Microsoft ocuparían el lugar de Google.

El comité del Senado tiene previsto entregar el próximo 12 de febrero el informe del proyecto de ley, donde se especificarán los montos a pagar a los medios locales y las regulaciones para Google y Facebook.

Este suceso ha llamado la atención del mundo, pero no es la primera vez que sucede un conflicto ente el periodismo local y las grandes empresas de la red. La relación ha sido dispar, puesto que Google News no hace ningún tipo de pago o no tiene una relación formal con los autores del contenido.

Este motivo ha hecho que los medios reclamen a la plataforma de violación al derecho de autor y robo de contenido. De igual manera, los titulares locales no reciben ganancias de la publicidad que se encuentran en las páginas.

En 2014, en España, los diarios locales pidieron la promulgación de una ley en contra de las Big Tech que garantice una remuneración a los medios por el contenido expuesto en las páginas. Por esta razón, entró en vigor la tasa Google o canon AEDE (por la Asociación de Editores de Diarios Españoles) que incluye una compensación equitativa por reproducir contenidos de los diarios.

Del mismo modo, la semana pasada, 105 periódicos en Canadá dejaron su portada en blanco alegando que su contenido se encuentra circulando en las páginas web sin recibir algún beneficio y que gracias a las grandes cantidades de visitas a sus páginas dominan el mercado de publicidad.

Este fenómeno global nos demuestra la necesidad de una legislación que permita una competencia justa, así pues se evitará la extinción de periódicos locales que ya no reciben ganancias de publicidad y que no pueden competir contra las redes.

Por su parte, el anuncio de Google sobre una plataforma llamada News Showcase tiene como objetivo dar una tarifa a los autores dependiendo por la cantidad de veces que se selecciona su material.

Esto nos dice que las empresas prefieren autorregularse y evitar regulaciones territoriales dependiendo del país en el que se encuentren. Claramente, esta medida aliviará momentáneamente las reclamaciones de los autores, pero no cambiará el tema central de la competencia justa.

Indudablemente, si más países se suman es probable que surjan iniciativas dentro de órganos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Organización Mundial del Comercio (OMC) para especificar un impuesto entre los miembros.

Pero esto solo sería un cambio para los periódicos, se espera que, conforme el mundo se digitalice aún más, aumenten los tipos de reformas digitales sobre privacidad, seguridad y transparencia algorítimica.

