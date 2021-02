Alcaldes y diputados locales que busquen la reelección de su cargo para la elección 2021, podrán hacerlo sin necesidad de solicitar una licencia, determinó la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión virtual del 15 de febrero, la mayoría de los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México revocaron parcialmente la resolución del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), que estableció la separación de los cargos para quienes aspiren a la reelección de sus cargos.

El IEE señala, en el artículo 17 del Reglamento de Reelección, la obligatoriedad para diputados e integrantes de Ayuntamientos de solicitar licencia 90 días antes de la elección, es decir tenían que hacerlo el 8 de marzo.

El pleno de la Sala Regional Ciudad de México señaló indebido que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) haya considerado que el IEE cuenta con facultades para determinar dentro del Reglamento de Reelección que los aspirantes que se desempeñan en un cargo deban solicitar una licencia.

La Sala Regional vinculó al IEE para que modifique el Reglamento para que ninguno de los funcionarios que aspiran a la reelección se separen de su cargo.

Sobre el tema, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, opinó que la resolución de la Sala Regional puede impugnarse y llevarse a la Sala Superior y esta decisión puede revertirse.

Puede ser un asunto de doble filo, porque la gente puede no sentirse satisfecha de que quien busque un cargo siga en funciones. Es una experiencia política que no se ha vivido en nuestro país y la reacción puede ser no favorable”,