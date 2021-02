Las empresas que producen enjuagues bucales como Unilever y Colgate desarrollaron estudios que afirman que el cloruro de cetilpiridinio, peróxido de oxígeno y clorohexidina presente en algunos enjuagues bucales podrían reducir partículas del Covid-19 en las personas.

Los estudios elaborados por estas marcas indican que usar ciertos productos de limpieza bucal reducen la cantidad y neutralizan el virus SARS-CoV-2 en la boca con lo que prevendrían el contagio a demás personas.

En una entrevista con Forbes, la especialista en Infectología y Epidemiología Aplicada, con maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM, María De Lourdes García García afirmó que los resultados de estos estudios no son determinantes para recomendar al público su uso para prevenir el contagio.

Para la especialista, las afirmaciones no se podrían hacer de acuerdo al tipo de ensayo que han realizado: “Teóricamente sería posible pero para afirmarlo se tienen que hacer ensayos clínicos controlados y no se han hecho, la compañía lo ha hecho in vitro y lo que uno ve en el tubo de ensayo es muy diferente a lo que puede ocurrir en la realidad".

La infectóloga mencionó en la misma entrevista que en México no se realizan estudios actualmente para poder validar estas aseveraciones por parte de las empresas de salud bucal:

“Logísticamente sería un estudio complicado porque hay que tomar en cuenta que el dentista se pudo haber infectado a través del paciente que vio o a través de otro paciente, en la calle o en su casa, es decir, no es fácil hacer este tipo de estudios”.

