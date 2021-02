La ludopatía es un comportamiento que se caracteriza por la incapacidad que tiene una persona de abstenerse y detenerse al realizar apuestas ya sea en juegos de cartas, tragamonedas, bingo o eventos deportivos.

En México, la ludopatía se consideró un problema de Salud Pública en 2012 cuando la Lotería Nacional firmó un convenio con la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC). Por su parte, la OMS la consideró una enfermedad desde 1992.

Jovana Monje "La ludopatía no necesariamente tiene que estar relacionada con otra adicción como el alcoholismo, tabaquismo o drogadicción".

De acuerdo con el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, en 2017 existían 4 millones de personas ludópatas en México. A pesar de existir este dato, ninguna Institución de Salud Pública ofrece tratamientos idóneos ni registran cifras oficiales.

No todos los jugadores son ludópatas, este trastorno se identifica cuando pierden el control de lo que está pasando, existen cambios en la personalidad, dejan de ser funcionales y no cumplen con sus responsabilidades.

De acuerdo con el libro SMD-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría existen 3 grados de ludopatía: leve, moderado y grave. Para identificar el nivel del trastorno se identifican diferentes criterios en el último año como la necesidad de apostar cada vez más dinero, mentir sobre su implicación en las apuestas o pedir dinero prestado para seguir jugando.

Jovana Monje, psicoterapeuta humanista de la Clínica Samadhi mencionó en una entrevista con Poblanerías que los ludópatas comienzan a detectar su problema con las apuestas al recibir llamados de atención de sus seres cercanos:

"La gente cercana a las personas suelen ser el aviso que algo está mal. Las relaciones sociales y familiares empiezan a ir mal, tienen problemas económicos, no se concentran, tienen ansiedad, deudas por todas partes, apuestan con dinero que no tienen, no se pueden controlar. Cada quien tiene su propio fondo dependiendo de los problemas o consecuencias que les genere el apostar".

De acuerdo a una entrevista de Forbes con Emilio Hank, Director Ejecutivo de Caliente, el mercado de las apuestas en México movió durante 2019 más de 2 mil millones de dólares entre las apuestas legales e ilegales.

Mauricio Rodríguez, director de ingresos de la Clínica Samadhi comentó en entrevista con Poblanerías que el rango de edad de los pacientes que ingresan a la clínica ha disminuido en los últimos años. Usualmente ingresaban a tratamiento pacientes entre los 40 y 45 años de edad, y ahora reciben pacientes tan jóvenes de 21 años.

El descenso de edad en las personas ludópatas está relacionado con la facilidad de apostar desde el celular en eventos en vivo y otro tipo de juegos, así lo explica Jovana Monje:

"Ahora en la pandemia los casinos cerraron físicamente, pero ha llegado gente a la clínica que durante la pandemia apostaba con el celular teniendo todo el día el celular en la mano".

El proceso de recuperación para alguien que ingresa a una clínica para tratar la ludopatía dura entre 35 y 45 días dependiendo de la gravedad del caso.

En la Clínica Samadhi realizan un tratamiento guiado por The National Council on Problem Gambling, la primera organización relacionada con las apuestas guiando su tratamiento desde diferentes ejes:

El primer pilar es la valoración y acompañamiento psicológica para encontrar por qué surge el problema y poder tratarlo. Se realiza una valoración psiquiátrica para determinar si deben ser tratados medicamente.

Además le realizan a los pacientes una revisión médica general. Asimismo trabajan el aspecto nutricional, deportivo, económico y espiritual para intentar reintegrar a la sociedad a los pacientes.

Finalmente Jovana Monje recuerda que este trastorno no se cura como una enfermedad: "Cuando un paciente sale de la clínica se recupera y trabaja día a día para no recaer".

Ley y reglamento para casas de apuestas en México son obsoletos

Durante un foro dedicado a la ludopatía organizado por la Cámara de Diputados en marzo de 2018, Iñigo Lanchares, catedrático de Finanzas Internacionales de la Universidad Anáhuac, argumentó que la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el reglamento que la rige es obsoleto.

La Ley fue aprobada en 1947 y ha sufrido muy pocas modificaciones. El reglamento fue aprobado en 2004 y tuvo su última reforma en 2013. Ambas son herramientas que, aunque han sufrido adiciones de nuevos puntos, se han quedado rezagadas contra leyes de otros países.

Otros países como España, Italia e Inglaterra han adoptado recientes medidas para regular las apuestas en sus territorios. En España, por ejemplo, se ha prohibido la publicidad de casas de apuestas desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, medida que se suma a la eliminación de bonos de bienvenida para captar apostadores.

En el Reino Unido, el Comité de Prácticas Publicitarias ha prohibido el uso de celebridades y deportistas para anuncios de casas de apuestas, mientras que en Italia se prohibió todo tipo de publicidad de casas de apuestas por considerarlas dañinas para la "economía familiar" y apuntan hacia los "más débiles" de la sociedad.

