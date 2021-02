La organización de Artículo 19 dio a conocer que, la noche del 9 de febrero, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, dictó el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla (periodo 2005-2011) Mario Marín Torres, detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Por su parte, la periodista y activista Lydia Cacho, también reaccionó ante la decisión del juez en su red social y asegura que esto continuará, hasta que se haga justicia.

El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla. https://t.co/HKJ1KOGAiV

