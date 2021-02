Este 6 de junio de 2021 se realizarán las elecciones intermedias en la cual se renovarán diputados federales, presidentes municipales y Congreso Local, las cuales se caracterizarán por realizarse durante la pandemia del coronavirus.

Poblanerías realizó una entrevista con Marcos Rodríguez, Presidente del consejo local del INE en Puebla para conocer los detalles del proceso electoral y las medidas que se tomarán en estas elecciones con circunstancias extraordinarias.

Rodríguez del Castillo explicó que por las condiciones sanitarias, en las casillas se tomarán las medidas sanitarias de distancia, uso de espacios abiertos y desinfección de los elementos presentes en cada casilla.

Asimismo mencionó que tras las elecciones realizadas en Hidalgo y Coahuila en octubre del año pasado no se generó un repunte de contagios por COVID 19 en dichas entidades, por lo que esperan obtener los mismos resultados en este proceso electoral:

"Las elecciones no aumentaron el número de contagios ni en Coahuila o Hidalgo. Tras las elecciones no cambió el semáforo epidemiológico por lo cual no hay elementos que permitan presumir la idea que las elecciones elevarán los contagios".