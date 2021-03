El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que se presenta una onda de calor que persistirá durante algunos días en el occidente, centro y sur de México, es decir que afecta a Puebla, por lo que es debido tomar precauciones para evitar un golpe de calor o deshidratación.

De acuerdo a Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en temporadas de calor es habitual que cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C, que es lo normal, se sufre un golpe de calor, por ello hacen las siguientes recomendaciones.

1 Evitar exponerse al sol, en medida de lo posible es preferible para no someterse a este.

2Permanecer en la sombra, en caso de tener que salir lo ideal es permanecer en sitios donde la exposición no sea directa.

3No esperar a tener sed para tomar líquidos, sino que hay que estar constantemente tomando agua y también puede ser suero.

4Evitar tomar alcohol y bebidas muy azucaradas, pues estos fomentan la deshidratación en el cuerpo.

5Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, ya que los tonos ocurso o negros suelen ser el blanco ideal para conservar calor.

6Evitar el trabajo físico intenso y prolongado, de lo contrario las posibilidades de deshidratación y aumento de temperatura son mayores.

7Evitar el ejercicio durante las horas de más calor y en el exterior, por lo mismo que el punto anterior.

Si una persona presenta síntomas de un golpe de calor, lo primero que se debe hacer es llevarlo a un lugar fresco, posteriormente intentar bajar su temperatura con tela mojada o hielo en axilas o ingles. Pero, si es grave, se debe acudir a urgencias.

POB/KPM