Debido a los rumores de nuevas cepas de COVID-19 en el estado de Puebla, la Secretaría de Salud del Estado aseguró que no se ha presentado ningún caso de este tipo, por lo que la población no se debe alarmar por tal motivo.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, descartan la presencia de nueva cepa de SARS-CoV-2, debido a que no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial en torno a esto, por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

Asimismo, la Federación no ha informado cambios en cepas existentes, por lo que no existe ninguna variación del virus en territorio poblano, hasta este 7 de febrero de 2021.

Sin embargo, la Secretaría de Salud permanecerá monitoreando y con los protocolos y medidas estipulados para dar seguimiento a los pacientes con COVID-19.

En tanto, las autoridades mexicanas trabajan en investigar una nueva variante del SARS-CoV-2, que surgió en Jalisco, según investigadores del Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDeer) de la Universidad de Guadalajara, y se sumaría a las encontradas en Reino Unido y Brasil.

“ Esta mutación es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia es probable que la inmunidad no me proteja”, refirió Natali Vega, jefa del laboratorio, en conferencia de prensa.

