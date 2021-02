Una cuarta parte de las mujeres en el mundo han sufrido acoso sexual en la escuela y trabajo, de acuerdo a una encuesta global aplicada en 159 países, además este género tiene 14 veces más probabilidades que los hombres de reportar dicha situación.

De acuerdo a Lilia Meza Montes, investigadora del Instituto de Física de la BUAP, durante su participación en el Primer Coloquio de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), se obtuvieron 33 mil 346 respuestas, la mitad de mujeres y la otra mitad de hombres; de estos, mil 400 fueron de México.

Asimismo, informó que el estudio formó parte del proyecto A Globlal Approach to the Gender Gap in Mathematical and Natural Sciences: how to measure it, how to reduce it?, realizado por el grupo de trabajo Women in Physics de la International Union of Pure and Applied Physics, del cual es integrante.

Agregó que la brecha de género es un patrón que se repite en muchos países, en algunos más acentuados que en otros. A nivel licenciatura el porcentaje de mujeres y hombres va casi a la par, en determinadas áreas del conocimiento, sobre todo, pero a medida que se asciende en la formación profesional, la participación de las mujeres disminuye.

Por último, considero que, si bien en el ámbito científico se ha avanzado en la reducción de dichas brechas, aún se tiene que trabajar mucho en la parte cultural, así como en las oportunidades que se les brindan a las mujeres para ocupar puestos de decisión.

