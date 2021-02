Caso Texmelucan y el derecho de los niños a la privacidad

El Partido Movimiento Ciudadano en Puebla canceló el registro de José Elías Medel, quien pretendía ser candidato a diputado por el distrito de San Martín Texmelucan.

Lo anterior tras recibir críticas en redes sociales por las fotos que publicó en compañía de su hija menor de edad las cuales fueron calificadas como inapropiadas y señalaron que existe un abuso físico y psicológico.

En un comunicado, Movimiento Ciudadano dijo que Elías Medel se registró sin ser militante y que no cumple con el requisito “fundamental para ser candidato” que es contar con el respaldo de su comunidad y acreditar una conducta intachable.

Al circular las imágenes, activistas alertaron sobre la conducta que manifiesta Elías Medel en redes sociales y que podría ser considerada como pedofilia.

Sobre el caso, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos del partido agradeció las denuncias que hicieron llegar y consideró que en este caso existe un abuso físico y psicológico hacia la menor.

Es cierto que es compleja la discusión y que hay costumbres extendidas y arraigadas (eso no las vuelve justificables). Pero:

Las niñas y los niños no están en igualdad frente a un adulto para fijarles límites. Las niñas y los niños no son de alguien, no se tocan, no se saborean.

— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 16, 2021