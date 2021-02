En Puebla y el resto del país las adopciones se realizan únicamente por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de cada estado, ninguna otra institución tiene la capacidad de realizar el trámite de adopción pues es ilegal.

Según el Sistema Estatal DIF, en Puebla solo se reciben solicitudes de adopción durante enero, mayo, agosto y noviembre, aunque el resto del año sí pueden brindar asesorías hasta que llegue el mes indicado.

De acuerdo a la abogada Leticia Sánchez Moreno, Asesor Jurídico e Integrante de Asociaciones Unidas por México (AUM), primero se debe tomar en cuenta la existencia del Consejo Técnico de Adopción, que es un cuerpo colegiado coadyuvante de la asistencia social que tiene el objetivo de determinar las posibilidades de adopción de los menores de edad.

“ Para que otorguen el certificado de idoneidad se requiere que se satisfagan las valoraciones socioeconómicas, psicológicas y médicas del solicitante o de los solicitantes de adopción, de acuerdo a como lo establece la ley y los reglamentos del Sistema Estatal DIF”, comenta.

La abogada menciona, que la persona o las personas que adopten deben cumplir con:

Tener medios suficientes para proveer a la subsistencia del, la o los adoptados.

Que la adopción sea benéfica para la persona que se pretenda adoptar.

Que los interesados en adoptar sean idóneos.

Acreditar que su estado de salud les permitirá cumplir cabalmente con las responsabilidades de padre o de madre.

Y lo demás que establezcan las leyes.

¿Cómo se realiza el trámite de adopción en Puebla?

Asistir al Departamento de Adopciones, situado en la Calle 5 de Mayo #1606, Col. Centro, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Se recibirá la asesoría general sobre la adopción, así como los requisitos por escrito. Luego de reunir lo que se pide, hay que regresar al Departamento de Adopciones y esperar una cita para someterse a un estudio psicológico y socioeconómico. El Consejo Técnico de Adopción tendrá que analizar el expediente conformado por los documentos anteriormente mencionados y, de aprobarse, se meterán a una lista de espera. Cuando llega el turno se les asigna un niño, niña o adolescente y se les informa para comenzar el juicio de adopción, el cual es indispensable para el proceso legal. Finalmente, cuando se obtiene la sentencia ejecutoria se procede a realizar el acta de nacimiento (sin costo) del niño, niña o adolescente.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar en Puebla?

De acuerdo a Lilia Rodríguez Regordosa, presidente del patronato de Grupo Voluntario Mexicano Alemán, la única opción para adoptar debe de ser ante el Sistema Estatal DIF, debido a que es legal.

" Es importantísimo. Siempre busquen una adopción legal, de verdad, es la única manera de proteger a los niños. Es importante que haya un juez, que esté el DIF, que haya un juicio de adopción, etc. Porque sino se complica la vida de los niños, porque no puedes sacar sus papeles. No se vale que si ya sufrieron un abandono, que no los protejamos", expresa.

El Sistema Estatal DIF pide los siguientes requisitos, con fundamentos en el Código Civil del Estado de Puebla:

Carta solicitud por duplicado, dirigida al Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, solicitando la expedición del Certificado de Idoneidad especificando:

Número de niñas, niños y/o adolescentes que se pretenda adoptar

Grupo de hermanos

Rango de edad

Estado de salud

El número y nombre completo de las personas que vivan en el mismo hogar, y su relación parentesco con los solicitantes

Extracto en original del acta de nacimiento. Extracto en original del acta de matrimonio (Si se hará en pareja). Extracto en original del acta de nacimiento de él, la o los hijos biológicos y/o adoptivos (Dado el caso). Copia certificada y original para su cotejo de identificación oficial vigente. (INE, IFE, Cédula Profesional y/o Pasaporte.). Original del comprobante domiciliario actualizado no mayor a 3 meses (Agua, luz, predial, teléfono, cable). Original de certificado médico mayor expedido por institución pública, con una vigencia no mayor a 3 meses. Original de estudios de laboratorio, expedidos por institución pública o privada debidamente acreditada, con una vigencia no mayor a 3 meses. Deberán incluir los siguientes elementos:

Química sanguínea completa

Biometría hemática

Marcadores para hepatitis A, B y C

Antidoping

Pruebas de enfermedades infectocontagiosas (VDRL y HIV)

Comprobante original de ingresos de los 3 últimos meses, igual o superior a los 10 mil pesos mensuales. En caso de solicitud de más de una niña, niño y/o adolescente, el ingreso adicional a comprobar será de 6 mil pesos por cada uno; igualmente si se cuenta con hijos biológicos y/o adoptivos. Currículum firmado, con fotografía a color, anexando copia simple del último grado de estudios. Constancia de no antecedentes penales del Estado de Puebla en original, con una vigencia no mayor a 3 meses. Tres cartas de recomendación originales y recientes, en caso de ser matrimonio, deben ser a favor de los dos. El emisor, que no debe ser familiar, debe asentar su nombre completo, teléfono, domicilio y anexar copia simple de identificación oficial con fotografía. Una fotografía a color tamaño infantil o credencial, así como del, la o los hijos biológicos y/o adoptivos (Dado el caso). Diez fotografías de su casa habitación a color, impresas en papel fotográfico tamaño postal (4” x 6”), comprendiendo interiores y exteriores. Diez fotografías de reuniones familiares en las que aparezcan la, él o los solicitantes, y en su caso, la, él o los hijos biológicos y/o adoptivos de quien solicita el trámite y sus mascotas, impresas en papel fotográfico tamaño postal (4” x 6”). Estudio socioeconómico, mismo que será realizado por personal del Sistema DIF Puebla, en el domicilio familiar. Valoración psicológica, que será realizada por personal del Sistema DIF Puebla.

Para realizar el trámite se requiere abogado, pero las personas pueden solicitar uno de oficio.

La abogada Leticia Sánchez Moreno puede brindar la asesoría legal que requieran las personas que pretendan adoptar, pueden contactarla al 222 373 2837.

