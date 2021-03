Este fin de semana arrancará la temporada 2021 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin y la llegada de Sergio Pérez a Red Bull ha generado mucha expectativa sobre este deporte.

La Fórmula 1 es una competencia en la cual 20 coches dan vueltas alrededor de un circuito alcanzando velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora, razón por la cual solo los mejores pilotos del mundo compiten en esta categoría.

Este es uno de los deportes más complejos del mundo, por lo que te dejamos 10 puntos importantes para entender cómo será la temporada de Fórmula 1 este año y algunas cuestiones técnicas:

1.Durante la temporada 2021 se realizarán 23 Grandes Premios en 4 de los 5 continentes del mundo, en países tan diversos como Baréin, Italia, Japón, Brasil o Canadá.

Un Gran Premio se conforma de tres días de competencia: los viernes se realizan dos sesiones de entrenamientos libres de 60 minutos. El sábado se realiza un tercera sesión de entrenamiento y posteriormente se realiza la sesión de calificación, la cual determinará el orden de la parrilla el domingo. Finalmente, el domingo se realiza la carrera en la cual se reparten puntos de acuerdo a las posiciones.

2.Desde la temporada 2017, 10 escuderías participan en la categoría Reina del automovilismo. Cada escudería cuenta con dos monoplazas y por ende, dos pilotos corren cada fin de semana. Las 10 escuderías son: Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas y Williams.

3.Existen dos tablas de clasificación en la Fórmula 1: La de pilotos y la de constructores. Las dos tablas son importantes, la de pilotos tiene como eje central el rendimiento deportivo individual y Lewis Hamilton, piloto de Mercedes ha ganado 6 de los últimos 7 campeonatos.

La tabla de constructores es la suma de puntos que los pilotos del equipo consiguen a lo largo de la temporada y es de suma importancia, pues los equipos reciben premios económicos de acuerdo con la tabla de posiciones al finalizar la temporada.

4.El Gran Premio de México está programado para celebrarse en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez del 29 al 31 de octubre tras la ausencia en el calendario del año pasado debido a la pandemia.

La carrera en México constará de 71 vueltas alrededor del circuito que tiene una longitud de 4.3 kilómetros y el último ganador fue Lewis Hamilton en 2019.

5.Tres pilotos debutarán esta temporada durante el Gran Premio de Baréin, el japonés Yuki Tsunoda representará a la escudería Alpha Tauri, mientras que en el equipo Haas debutará a dos pilotos en la máxima categoría, al ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher, hijo de la leyenda del automovilismo Michael Schumacher.

6.Sergio 'Checo' Pérez debutará con la escudería Red Bull, el cual será su cuarto equipo tras el paso por Sauber, McLaren y Force India/Racing Point.

Su compañero de equipo es Max Verstappen. El holandés es uno de los talentos más jóvenes del deportes y sin tener el mejor coche de la parrilla ha metido en aprietos constantemente a Hamilton y Bottas. Con 'Checo' en el equipo buscarán acercarse a Mercedes en lo más alto de la competición.

7.Las transmisiones en vivo de la Fórmula 1 en México están disponibles a través de Fox Action, un canal del sistema de Fox Premium, además de estar disponible el servicio de F1 TV Pro, un sistema de suscripción de pago con el cual se pueden ver todas las sesiones de la categoría.

8.¿Cuándo sale un Safety Car? La dirección de carrera puede utilizar un Safety Car o un Virtual Safety Car para disminuir la velocidad de los coches que siguen en pista para retirar algún coche, o pedazos de coche de la pista o escapatorias.

El Safety Car agrupa a todos los coches en un bloque, mientras que un Virtual Safety Car mantiene las distancias entre los pilotos, en ambos casos saldrá un anuncio de color amarillo en la transmisión avisando cuando empieza o termina.

9.DRS. El Drag Reduction Sistem es un mecanismo con el cual se abre el alerón trasero del coche para reducir la carga aerodinámica y así aumentar su velocidad para facilitar los adelantamientos. Al hacer uso de este sistema se ganan aproximadamente 20 kilómetros por hora de velocidad.

Este sistema únicamente se puede utilizar en ciertos puntos del circuito y se activa automáticamente si el coche que lo va a utilizar se encuentra a menos de un segundo del coche que va por delante.

10.Los monoplazas pueden usar cinco diferentes compuestos de llantas durante una carrera y se identifican con tres diferentes colores. Cada compuesto otorga diferentes ventajas estratégicas durante la carrera:

11.Durante la carrera, los comisarios en pista mostrarán banderas a los pilotos de acuerdo a la situación, aquí las explicamos:

Let’s go and no matter what, just never give up! 💪

See you next weekend!#redbullracing #chargeon pic.twitter.com/QaV7EV1gYN

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 21, 2021