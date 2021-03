En los últimos días Bloomberg News informó que Microsoft presentaría una oferta por 10,000 millones de dólares para adquirir Discord, una aplicación de mensajería creada por Jason Citron y Stan Vishnevskiy en 2015.

Discord, tiene más de 140 millones de usuarios activos por mes, teniendo un incremento sustancial durante el último año por la popularidad que los streamers y creadores de contenido le han dado.

Discord se auto describe como un sitio para hablar, fue pensado por y para gamers ofreciéndoles un sitio para chatear, pero la plataforma ha ido evolucionando con el tiempo y perfeccionando las herramientas que ofrece.

La aplicación tiene versión para computadora y para dispositivos móviles y se pueden usar todas las herramientas que tiene la plataforma, las cuales detallamos a continuación:

Un usuario crea un servidor de personas que están interesados en beisbol mexicano. Al diseñar el servidor se crean diferentes canales, por ejemplo: un canal de texto para platicar de LMB y otro para platicar sobre la Liga del Pacífico, además de crear un canal de texto para los aficionados de cada equipo, donde podrían platicar sobre la actualidad sin incomodar a los demás.

El mismo concepto se puede extender a canales de audio y vídeo, son herramientas que permiten una mayor interacción entre las comunidades afines a ciertos temas.

La importancia de Discord es reconocida por plataformas como You Tube y Twitch, las cuales han permitido que creadores de contenido en sus plataformas pueda vincular las membresías o suscripciones de sus usuarios para ofrecer un beneficio extra a sus audiencias.

Esta plataforma es utilizada principalmente por jugadores de videojuegos, ¿por qué? En los últimos años se ha popularizado jugar en computadoras y muchos juegos no tienen habilitado un canal de voz para platicar con quienes están jugando online contigo.

Esta herramienta permite a un grupo de amigos que juega en diferentes plataformas (PlayStation, Xbox o computadora) puedan platicar mientras juegan entre ellos juegan, lo que les permite tener una experiencia global de diversión durante el juego.

Este es el uso más básico que tiene Discord. Muchos creadores de contenido audiovisual utilizan esta herramienta para darle un lugar a su comunidad para convivir, pero también obtienen un beneficio de esto, pues les notifican cuando están transmitiendo en vivo o han subido un video a YouTube.

we're looking for unique and welcoming communities to join our partner program! if you've got a standout server that feels like a big warm bear hug, learn how to apply for exclusive partner perks here: https://t.co/I1s6h0F32m pic.twitter.com/R9d6AXVv5S

— Discord (@discord) February 24, 2021