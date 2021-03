La plataforma de cine independiente, Filmin Latino, tendrá en su página el XVI Festival Internacional de Cine de Horror, Aurora, donde estarán disponibles 29 cortometrajes gratuitos hasta el 7 de marzo de 2021.

¡Si eres de los locos por el horror, este festival es para ti! Los cortometrajes van desde 2 minutos a media hora y fueron elegidos de entre 200 trabajos de 32 países. Los 29 cortos elegidos, fueron producidos en su mayoría en España (12) y México participó en dos coproducciones.

Podrás disfrutar de todos los títulos en este enlace.

Las destacadas

Sinopsis: Dar-dar es el demonio de una leyenda vasca que se alimenta de dedos. Y dice así: “Dar, dar, dar, dame tu dedo para cenar. Si no me lo das, por la noche me verás y con tu alma pagarás”.

Sinopsis: Tras ser asaltada una noche, Diana piensa que algo ha de cambiar y decide hacer su justicia. Por ello se cambia el nombre a "Dana", que significa "la que juzga".

Sinopsis: Una terrible llamada telefónica en mitad de la noche sacude el mundo de Laura. Mientras, la pequeña Ainara juega en su habitación. La aparición de un ser -¿desconocido?- pondrá a prueba la estabilidad mental y emocional de las dos hermanas.

Sinopsis: En un suburbio de una gran ciudad viven dos hermanos que viven juntos tras quedarse huérfanos unos años atrás. Los dos hermanos tienen que aprender a adaptarse a su nuevo barrio, pero Dani no para de meterse en problemas y Mireia se relaciona con Guille, el hijo de un importante líder del barrio. Mireia busca protección para ella y para Dani en Guille, pero introducirlo en sus vidas será la peor decisión que podrá tomar.

Sinopsis: Un aspirante a actor sufre un dolor incalculable al convertirse en el hazmerreír de su clase debido a la estrecha relación que mantiene con su madre. Pronto aprenderá que ese dolor es una herramienta fundamental para convertirse en mejor actor, pero...¿a qué precio?

