Lo que la audiencia no ve de las coberturas periodísticas

Para quienes hacemos periodismo, a veces resulta muy claro qué puede pasar tras bambalinas en una cobertura. Pero ahora, en este podcast, ustedes también se enterarán.

En primer lugar, no solo se trata de recopilar y corroborar información para hacerla pública. Esta tarea conlleva un ejercicio constante de pensar, analizar, valorar y discriminar. Sí, discriminar qué se publicará y cómo.

Es más, no es censura. Se llama criterio periodístico. Los periodistas no somos reproductores de información, sino hombres y mujeres llamados a buscar la verdad, algo que requiere honestidad y balance, no la mal llamada objetividad de presentar siempre “las dos caras de la moneda”.

Por lo tanto, en este episodio de estreno del podcast Apuntes de periodismo, hablamos sobre decisiones editoriales, cómo abordamos coberturas de envergadura, la solidaridad y falta de ella entre colegas periodistas, y mucho más.

En el ínterin, comentamos los casos de los exgobernadores de Puebla Mario Marín Torres y de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares.

¿Qué es Apuntes de periodismo?

Apuntes de periodismo es un podcast manejado por el periodista poblano Juan Carlos Sánchez Díaz -director general de poblanerias.com- y la periodista ponceña Michelle Estrada Torres -coeditora de vocesdelsurpr.com-.

Ellos desde México y Puerto Rico, respectivamente, comparten sus experiencias, retos, logros y frustraciones en el oficio; enfocado a los nuevos periodistas emprendedores e independientes.

Finalmente, este es un espacio de desahogo, pero también de propuestas sobre cómo hacer periodismo ético, útil y que satisfaga su rol social. En medio del ruido y la avalancha de (des)información en la Internet, sí quedan periodistas.

