El partido Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, quien dio inicio a su campaña, el sábado 13 de marzo del 2021.

Se realizó una segunda encuesta, de la mano de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, donde informaron que Salgado Macedonio se sobrepuso ante los demás candidatos.

La versión preliminar de la encuesta, dice que Salgado Macedonio está 10 puntos de estimación por encima de los demás candidatos como Adela Román, Nestora Salgado, Esther Gómez.

Mario Delgado, presidente de Morena, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que Luis Walton no entró en la segunda encuesta ya que, en la primera, no estuvo de acuerdo con los resultados y se manifestó de forma negativa ante el partido.

Así mismo, Beatriz Mojica no entró, ya que su ingreso al movimiento es muy reciente y se tuvieron quejas por su incorporación en la primera encuesta, aseguró Mario Delgado.

La candidatura

El 5 de enero de 2021, la CNHJ recibió un escrito de una persona que acusaba a Félix Salgado de una agresión sexual, por lo que se comenzó a investigar.

Sin embargo, a pesar de que el candidato de Morena, actualmente tiene, al menos, cinco acusaciones y denuncias por violación o acoso sexual, no existe ningún veredicto oficial que lo encuentre culpable.

Es por eso que, Mario Delgado, asegura que el partido de Morena no tiene elementos suficiente para saber si es culpable o no, por lo que no pueden violentar el derecho que todos tenemos de la "presunción de la inocencia".

“ No tenemos los elementos suficientes para saber si es culpable o no y como partido, no podemos sustituir a la autoridad judicial y juzgarlo como culpable. Entonces, ¿cómo resolvemos esta encrucijada? pues acudiendo a la gente.”, comentó con Aristegui Noticias.

Así mismo, dijo que el feminismo es uno de los principales movimientos del partido.

Salgado Macedonio inició su campaña política el sábado 13 de marzo y el candidatos habló en su mitin de arranque sobre las acusaciones, calificándolas como calumnias y difamación, y asegura que ha sido objeto de linchamiento político.

“ Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático, sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación”.

Por su parte, Basilia Castañeda Maciel, una de las mujeres que denunciaron al candidato por violación, dio a conocer que no seguirá con las acciones legales en conta de Félix Salgado.

Esto, gracias a la impunidad de las autoridades y que no puede continuar solventando los gastos para seguir con la investigación, pues se le imposibilita pagar viáticos y pago al abogado.

__

POB/PCL