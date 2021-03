Comenzó el juicio contra Derek Chauvin, ex policía acusado de la muerte de George Floyd, por asesinato en segundo grado (doloso) y homicidio en segundo grado, derivado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2020.

De acuerdo a medios internacionales, el ex integrante de la Policía de Minneapolis fue arrestado e ingresado a una cárcel de máxima seguridad tras lo ocurrido, pero en octubre salió en libertad condicional al pagar una fianza de un millón de dólares.

Te puede interesar: Minneapolis, George Floyd y el estado de discriminación en Estados Unidos

Este 30 de marzo de 2021 se realizó la primera audiencia, donde se le juzga por:

Asesinato en segundo grado , pero se debe probar que tenía la intensión de matar a Floyd o que lo mató mientras realizaba otro delito

, pero se debe probar que tenía la intensión de matar a Floyd o que lo mató mientras realizaba otro delito Homicidio en segundo grado, que se comete al causar la muerte de otra persona por negligencia al crear un peligro no razonable y arriesgarse de forma consciente a causar la muerte o un gran daño físico

Asimismo, la fiscalía busca añadir el delito de homicidio en tercer grado, el cual lo ejercen quienes realizan actos peligrosos para otros, sin intención de matar. Tan solo por los otros dos delitos podría pasar 45 años en prisión.

Cabe recordar que, en redes sociales, circularon videos donde Derek presiona el cuello de George, durante 9 minutos y 29 segundos, según aclaró la fiscalía, mientras este está en el piso y le dice “no puedo respirar”.

El informe del médico forense arrojó que la causa de muerte fue un homicidio por producto de un fallo cardiopulmonar, por complicaciones debido a la actuación de la policía y la compresión del cuello.

El reporte incluye que existió intoxicación por fentanilo y uso resiente de metanfetamina y esto se determinó como “otras condiciones importantes” aunque no como “causa de muerte”; aunque el equipo legal de Chauvin pretende alegar que la víctima estaba drogada al momento de los hechos.

Te puede interesar: EU vive la mayor protesta contra el racismo tras muerte de #GeorgeFloyd

Maya Santamaría, ex propietaria de la discoteca El Nuevo Rodeo en Minneapolis, comentó que el ex policía trabajó en su establecimiento en el equipo de seguridad y también Floyd, aunque no aseguró que hayan convivido.

Durante la muerte de George, estuvieron presentes tres ex policías más: Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y Alexander Kueng. Quienes serán juzgados en los próximos meses, de acuerdo a las autoridades.

Mientras que el juicio de Derek continúa este 30 de marzo enfocado a recabar información de los diferentes testigos externos a los departamentos de la policía, ya que el primer día giró en torno sobre el tiempo de sometimiento que realizó el ex oficial hacia la víctima y fue cuando se aclaró que fue de 9 minutos y 29 segundos, y no los 8 minutos que se habían dicho con anterioridad.

__

POB/KPM