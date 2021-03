Constantemente el Gobierno de Estados Unidos emite anuncios en los países centroamericanos como Honduras, donde el mensaje es “No vengas, no arriesgues a tu familia y no te expongas a los peligros del camino”.

A pesar de los intentos por retener a los migrantes, el número de ellos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos, ha ido en constante aumento desde abril del 2020.

En el mes febrero-marzo del 2021, se alcanzaron los 100 mil 441 detenidos en la frontera, numero que ha sido el más grande en los últimos años.

Es decir, en febrero, las detenciones crecieron un 28% respecto al mes anterior y en marzo, la cifra será aún más alta, con 4 mil detenciones diarias, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según datos del medio El País, desde el 1 de octubre del 2020, las autoridades han registrado más de 396 mil cruces de migrantes.

Esto, en comparación a los 201 mil 600 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

También informaron que, el lunes 15 de marzo de 2021, la patrulla fronteriza capturó a 561 niños no acompañados, una cifra que rompe el récord de los 370 que se alcanzó en mayo del 2019.

Según The Associated Press, el promedio diario de niños no acompañados detenidos en febrero de 2021 fue de 332, el cual incrementó un 60% respecto a enero.

Actualmente, son 15 mil los niños no acompañados que están retenidos en las frontera.

Cierre de fronteras

El Gobierno de México anunció que a partir del 19 de marzo de 2021, la frontera sur con Guatemala y Belice; y la norte con Estados Unidos, permanecerán cerradas para los viajes recreativos o de turismo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que también se dio inicio a un operativo con autoridades de 3 niveles de gobierno en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las autoridades instalaron una serie de filtros de sanidad y de inspección, para verificar documentación y condición migratoria de las personas y familias que estén buscando entrar al país.

Estas acciones para frenar la propagación de Covid-19 así lo estableció la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las restricciones y medidas, estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de abril de 2021.

Poco tiempo después, se informó que Estados Unidos mandaría 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca a México.

Ambos gobiernos aseguran que el cierre de fronteras y la llegada de vacunas a México no están relacionadas.

Sin embargo, son medidas que se están tomando tras el mayor aumento de migrantes que ha tenido Estados Unidos en su frontera con México, en los últimos 20 años.

¿Qué está pasando con los migrantes que no se quedan a EEUU?

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asegura que el país está obligado por las leyes, a velar por los niños no acompañados, por lo que no pueden expulsarlos de regreso a sus países.

“Estamos alentando a las familias a no enviar a sus hijos [a la frontera] pero se trata de niños vulnerables. [...] Podemos procesarlos de una forma ordenada y segura; lo haremos.”

Respecto a los adultos solos y familias que llegan a la frontera, están siendo deportados hacia México, ya que con el incremento exponencial de migrantes, los albergues en Texas y los habilitados en un estacionamiento de El Paso, un centro de convenciones de Dallas, un recinto de la NASA en California y un campamento en Arizona; están a tope.

El País recopiló testimonios de migrantes que están siendo llevados al puente que conecta El Paso, Texas con Ciudad Juárez en Chihuahua, una de las ciudades más peligrosas en el mundo.

“Vilma Iris Peraza, de 28 años, llegó exhausta, delgada y tosiendo. Apenas pudo caminar unos pasos y se derrumbó sobre el puente.

Venía de la mano con la pequeña Adriana, de tres años, que tampoco pudo seguir andando y vomitó en las botas de los agentes, junto a la placa que marca la división entre México y Estados Unidos.

“¡Nos engañaron! ¡nos engañaron!”, gritó cuando pudo incorporarse. “Nos dijeron que íbamos a un albergue al norte de Estados Unidos, pero nunca nos dijeron que seríamos deportados”.”

Vilma Iris, junto con otros migrantes centroamericanos, fueron detenidos en McAllen, posteriormente lo llevaron a pasar unos días a un lugar conocido como la hielera.

Después los subieron a un avión y los dejaron en el puente del El Paso, para que caminaran hacia México. A mil 200 kilómetros de donde habían sido detenidos.

Los testimonios relatan que tuvieron que pedir prestado y vendieron todo para juntar los entre 10 mil y 15 mil dólares que le pagaron al pollero (quien los lleva hacia Estados Unidos).

__

POB/PCL