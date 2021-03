Hierve el Agua, el sitio de cascadas petrificadas en Oaxaca, ya no dará acceso a turistas, ante el abandono de las autoridades estatales a la población de San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo de Albarradas, donde se encuentra el sitio.

De acuerdo a un comunicado del Comisariado Ejidal de San Lorenzo Albarradas, determinó tomar la decisión de forma “permanente y definitiva” durante una asamblea de ejidatarios, debido a que son los legítimos poseedores y propietarios de la parcela en donde se ubican las cascadas pétreas y ante la pobreza por la que atraviesa la población, mientras se generaban millones de los cuales no vieron nada.

“ Se prohíbe el acceso a cualquier persona ajena a la comunidad; así que al turismo nacional y extranjero que pretenda visitar las cascadas pétreas de Hierve el Agua se le informa que se abstenga de realizarlo, ya que está prohibido su acceso de manera definitiva y permanente” , anunciaron.

Los recursos no se quedaban en San Lorenzo, denuncian

Mientras el sitio turístico recibía hasta dos mil visitantes en temporada alta, quienes pagaban por acceder, comer y hasta hospedarse en cabañas, los pobladores de San Lorenzo de Albarradas vivían entre carencias. Los recursos generados no eran para los ejidatarios, ni se invertían a favor de los habitantes, sino que se los quedaba el Gobierno de Oaxaca y empresas turísticas.

“ La comunidad sigue sumida en la pobreza, no hay caminos, no hay escuelas, no hay agua potable y es alarmante la situación que se vive” , acusan.

El grupo recordó que en 2006 se firmó un convenio con el Gobierno del Estado para realizar acciones de mejora y mantenimiento al parador turístico, sin embargo tomaron posesión y lo entregó a grupos políticos, que tienen empresas turísticas, y a pobladores de la Agencia de Policías de San Isidro, a quienes mensualmente se les daba una pequeña cantidad monetaria de los millones que generaba el lugar.

Desde 2014, por la vía legal se le exigió al Gobierno de Oaxaca regresar la posesión de la parcela, aunque eso no ocurrió, por lo que se tramitó un juicio de amparo por violaciones a derechos agrarios, finalmente se recuperó el sitio y fue que pudieron tomar la decisión de cerrarlo.

Reiteraron que el cierre es solo para las personas ajenas al sitio, por lo que los habitantes podrán continuar con sus actividades normales.

¿Qué es Hierve el Agua?

Hierve el Agua se ubica en San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo Albarradas, estado de Oaxaca. Se trata de cascadas petrificadas formadas desde hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales y sobre todo carbonato de calcio.

Asimismo, cuenta con pozas con agua de una temperatura promedio de 24 grados centígrados, las cuales usaban los turistas como un balneario natural.

A los alrededores se colocaron vestidores, baños, palapas, cabañas, entre otros, además contaban con servicios de venta de alimentos.

Te puede interesar: Laguna de Aljojuca: un misterioso lugar en Puebla

Sin embargo, los ejidatarios aseguraron que desde este marzo de 2021, cualquier persona ajena que intente acceder será detenida por las autoridades, pues ya es “propiedad privada”.

__

POB/KPM